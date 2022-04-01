Ali Akman hem rekor kırdı hem tarihe geçti! Hollanda'yı kasıp kavurdu

Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman, bu sezonki performansıyla büyük beğeni topladı. Bu sezon 6 golle oynayan Ali Akman, Hollanda ekibinde birçok başarıya imza attı.

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Ali Akman, ligin 2. ve 3. haftalarındaki galibiyetleri getiren golleri atmış ve performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Başarılı golcü Hollanda'da ayın en iyi genç futbolcusu seçilmişti.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLMİŞTİ

Eredivisie'nin 14. haftasında evinde Cambuur'a 3-2 yenilen NEC Nijmegen'de Ali Akman, attığı bir golle ve sergilediği performansla maça damga vurdu. 19 yaşındaki golcü, 14. haftanın en iyi 11'ine seçilmişti.

ALİ AKMAN, TAKIMININ EN SKORER İSMİ OLDU

Nijmegen bu sezonun ilk yarısını 25 puanla 9. sırada tamamlamıştı. Takımın sezonun ilk yarısındaki en skorer ismi 5 golle Ali Akman oldu. Başarılı bir çıkış yakalayan Ali Akman, Hollanda'da büyük beğeni toplayarak taraftarın sevgilisi oldu.

ALİ AKMAN, TARİHE GEÇTİ

Ali Akman takımı Nijmegen'in ligin 26. haftasında deplasmanda Groningen'e 4-3 yenilmesine rağmen tarihe geçti. Karşılaşmada bu sezonki 6. golünü atan ulaşan Ali Akman, 26. haftanın sonunda bu sayıya ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.