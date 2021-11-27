Star.com.tr 27 Kasım 2021 Cumartesi 15:23 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 15:23

Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen, Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasının açılış maçında Cambuur'u konuk etti. Karşılaşmadan misafir takım 3-2 galip ayrılırken, Ali Akman'ın attığı gol Nijmegen'i yenilgiden kurtarmaya yetmedi.

ALİ AKMAN GOL ATTI AMA...

Cambuur'a üç puanı getiren golleri 17. dakikada Jamie Jacobs, 52. dakikada Roberts Uldrisis ve 66. dakikada Alex Bangura'dan geldi. Ev sahibi takımda ise 31. dakikada Edgar Barreto ve 36. dakikada Ali Akman fileleri havalandırdı.

Hollanda Eredivisie'de Cambuur, puanını 24'e çıkartarak 4. sırada yer alırken, 19 puanda kalan Nijmegen ise 8. basamakta bulunuyor.

ALİ AKMAN'A 7 PUAN

Bursaspor altyapısından yetişen ve Eintracht Frankfurt'a transfer olduktan sonra Nijmegen'e kiralık olarak gönderilen Ali Akman, Hollanda'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç forvete Hollanda basını tarafından Cambuur maçında, Bart Van Rooij ve Edgar Barreto ile birlikte 10 üzerinden 7 puan verildi ve golcü futbolcu takımının en iyi oyuncusu olarak gösterildi.

"ALİ AKMAN YİNE SON DERECE TUTKULUYDU"

Cambuur maçındaki güzel oyununu bir de golle süsleyen 19 yaşındaki futbolcu hakkında Hollanda basınında övgü dolu sözler sarf edilerek "Ali Akman tipik bir Ali Akman golü daha attı. Ayrıca her zamanki gibi son derece tutkuluydu. Hayatın için koş, pes etme ve sonuna kadar git." yorumu yapıldı

13 MAÇTA 5 GOL

Ali Akman Nijmegen formasıyla Hollanda Ligi'nde çıktığı 13 maçta 5 gole imza attı.