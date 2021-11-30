Ali Akman Hollanda'yı kasıp kavurmaya devam ediyor! Bir büyük başarı daha

Star.com.tr 30 Kasım 2021 Salı 07:25 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 07:25

Hollanda'da NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman gösterdiği performansla ülkede ses getirmeye devam ediyor. Nijmegen'in son oynadığı Cambuur maçında 90 dakika sahada kalan ve 1 gol atan Ali Akman Hollanda Eredivisie'de haftanın ilk 11'ine girmeyi başardı. Milli oyuncunun takımının sahadan 3-2 mağlup ayrılmasına rağmen haftanın 11'ine seçilmesi Hollanda basınında da ses getirdi.

ALİ AKMAN 5 GOLE ULAŞTI

19 yaşındaki genç yıldız adayı Ali Akman bu sezon Hollanda'da 13 lig maçına çıktı. Milli oyuncu 5 kez ağları sarsmayı başardı. Ali sezon başında Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Nijmegen'e katılmıştı.

ARSENAL DEVREYE GİRMİŞTİ

Ali Akman ilk olarak TFF 1. Lig'de Bursaspor forması giyerken Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. Başta Arsenal, Chelsea ve Manchester City gibi büyük kulüplerin dikkatini çeken genç yetenek Frankfurt'un yolunu tutmuştu. Hollanda'da Nijmegen'de kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri yeniden üzerine çeken Ali Akman'a Arsenal yeniden talip olduğu öğrenilmişti. İngiliz ekibinin 20 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği genç yıldız için Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un satışı düşünmediği belirtilmişti.

Öte yandan Nijmegen Hollanda'da 14. hafta geride kalırken topladığı 19 puanla 9. sırada yer alıyor. Nijmegen Hollanda'nın en genç kadrosuna sahip olma özelliği de taşıyor.