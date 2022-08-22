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Spor

Ali Akman krizi! Dünyası başına yıkıldı

Avrupa hikayesi yarım kalan Ali Akman uzun süre Galatasaray ile anılmıştı. Ancak sarı-kırmızılılara transferi gerçekleşmeyen ve Göztepe'ye giden Ali Akman, İzmir temsilcisinde aradığını bulamadı. İşte detaylar..

Star Gazetesi22 Ağustos 2022 Pazartesi 18:56 - Güncelleme:
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Bu yaz sürpriz bir şekilde Göztepe'ye transfer olan Ali Akman, zor günlerden geçiyor. Avrupa hayali yarım kalan ve son olarak Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Ali Akman, kiralık olarak forma giydiği İzmir temsilcisinde de istediği forma şansını bulamıyor.

ALİ AKMAN'IN AVRUPA HAYALİ YARIM KALDI

Bursaspor alt yapısında yetişen ve 2021'in ara transfer döneminde Avrupa'ya yelken açan ve Eintracht Frankfurt'a imza atan Ali Akman, aradığını bulamadı. 2021 yazında Alman ekibinin NEC Nijmegen'e kiraladığı Ali Akman, Hollanda'da geçirdiği bir sezonda 32 maçta forma giydi ve 6 gol kaydetti.

GALATASARAY'A TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Bu yaz bonservisini elinde bulunduran Eintracht Frankfurt'a geri dönen Ali Akman'ın adı Galatasaray ile gündeme gelmişti. Ancak sarı-kırmızılılara transferi de gerçekleşmeyen genç golcü Göztepe'ye kiralandı.

ALİ AKMAN, GÖZTEPE'DE ARADIĞINI BULAMADI

Göztepe'de kiralık olarak forma giyen Ali Akman, ilk iki lig maçında da ilk 11'de şans bulamadı. Ligin ilk maçında Sakaryaspor maçında sonradan oyuna giren Ali Akman, yalnızca 8 dakika süre aldı. İkinci haftada oynanan BB Erzurumspor maçında ise 15 dakika süre alan Akman, sol kanatta görev aldı.

Star Gazetesi

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