Ali Akman rekor kırdı! Hollanda'da tarihi başarıya imza attılar

Star.com.tr 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:15 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 12:15

Hollanda Eredivisie'de forma giyen Ali Akman takımı NEC Nijmegen'le bu sezon unutulmaz bir sezon yaşıyor. Yurt dışına çıktığı ilk sezonunda Nijmegen forması giyen Ali Akman bu sezon çıktığı 15 lig maçında 5 gol atarak takımının en çok gole katkı sağlayan ismi oldu. Hollanda kulübü dört yıl aradan sonra bu sezon yükseldiği Eredivisie'de tarihi bir başarıya imza attı. En son 2015-2016 sezonunda Eredivisie'de topladığı 46 puanla ligi 10. sırada tamamlamıştı. Nijmegen bu sezon sezonun ilk yarısını topladığı 25 puanla 9. sırada tamamladı ve kulüp tarihinde büyük bir başarıya imza attı.

ALİ AKMAN TAKIMIN EN SKORER İSMİ OLDU

Nijmegen bu sezon büyük bir başarıya imza atarak ligin ilk yarısını 25 puanla 9. Sırada tamamladı. Takımın en skorer ismi 5 golle Ali Akman oldu. 19 yaşındaki genç yıldız adayı bu sezon ilk yurt dışı deneyiminde Nijmegen taraftarlarının sevgilisi oldu.

AVRUPA'NIN EN GENÇ TAKIMI

Hollanda ekibi NEC Nijmegen Avrupa'nın en iyi on liginde yüzde olarak 21 yaşın altındaki oyunculara en fazla oynama dakikasını veren takım oldu. 19 yaşındaki Ali Akman da takımın en golcü ismi olarak dikkat çekti. CIES tarafından yapılan bir çalışmada Nijmegen'in 21 yaşın altındaki oyunculara verdiği yüzdelik oran %43.9.