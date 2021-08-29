Ali Akman yine attı, Nijmegen yine kazandı

29 Ağustos 2021 Pazar 17:48 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 17:48

Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 3. hafta maçında NEC Nijmegen, Heracles'e konuk oldu. Polman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan misafir takım 1-0 galip ayrıldı.

Nijmegen'e 3 puanı getiren golü 50. dakikada Ali Akman kaydetti.

Bonservisi Alman kulübü Eintracht Frankfurt'ta olan 19 yaşındaki futbolcu, kiralık olarak forma giydiği NEC Nijmegen formasıyla 3 maçında 2. golünü atmış oldu. Ali, geçtiğimiz hafta da takımının 2-0 kazandığı Zwolle maçında ağları sarsmıştı.

Heracles'te, bir dönem Ali Akman gibi Bursaspor forması giyen Türk futbolcu Sinan Bakış 41. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 77. dakikasında Nijmegen'den Jordy Bruijn penaltı kaçırdı ve takımının farkı ikiye çıkarmasına engel oldu.

Heracles'te, geçmişte Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giyen Bilal Başacıkoğlu maça ilk 11'de başladı ancak 46. dakikada yerini Delano Burgzorg'a bıraktı.

Nijmegen bu galibiyetle Eredivisie'deki puanını 6'ya çıkardı ve 7. sıraya yükseldi. 1 puanda kalan Heracles ise 15. sırada yer alıyor.