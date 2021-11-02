Star.com.tr 2 Kasım 2021 Salı 15:31 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 15:31

Ali Akman, NEC Nijmegen'de gösterdiği başarılı performansla Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor. Takımının Groningen'i 3-0 yendiği maçta gol atan genç golcü, Hollanda basınına çarpıcı açıklamalar yaparken, kendisi hakkında da övgü dolu sözler sarf edildi.

Bursaspor'dan bedelsiz olarak transfer olduğu Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından Nijmegen'e kiralanan Ali Akman için Hollanda basınında çıkan haberde, "NEC'te ilk 3 maçında 2 gol atarak rüya gibi bir başlangıç yaptı. Ancak daha sonra üreticiliği durdu ve beklemeye geçti. Türk golcünün Groningen maçındaki performansı ise Nijmegen için çok değerliydi" yorumu yapıldı.

"ALİ AKMAN KISA SÜREDE TARAFTARIN FAVORİSİ OLDU"

Haberde 19 yaşındaki futbolcunun, 2-0 kazanılan Zwolle ve 1-0 galip gelinen Heracles maçlarında attığı gollerle kısa sürede Nijmegen taraftarlarının favorisi olduğu belirtilirken, "Tüm oyuncular arasında en çok onun adına tezahüratlar yapıldı ancak daha sonraki vasat performansı nedeniyle bu sesler azaldı ve Ali Akman'ın kalitesi hakkında şüpheler oluştu." ifadelerine yer verildi.

"ESKİ PERFORMANSINA DÖNÜŞ SİNYALİ VERDİ"

Geçtiğimiz pazar günün oynanan Nijmegen - Groningen maçında ise Akman'ın eski performansına dönüş sinyali verdiği ifade edilirken, "İlk yarı bitmeden hemen önce Groningen kaptanı Mohamed El Hankouri başarısız geri pasını cezalandırarak gol perdesini açtı. İkinci golde ise taç atışını hızlıca kullanarak Elayis Tavşan'ın attığı gole katkı sağladı" denildi.

ALİ AKMAN: "SANIRIM ÇOK İYİ OYNADIM"

Hollanda basınında adından övgüyle bahsedilen Ali Akman ise hem maçı hem de performansını değerlendirdi. "Benim için mükemmel bir maç oldu" diyen Ali, "Sanırım çok iyi oynadım ve ve bundan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN SİNSİCE BU TÜR TOPLARIN PEŞİNDEYİM"

7 maç aradan sonra gol hasretini bitiren genç forvet attığı golle ilgili olarak ise "Sonunda tekrar gol attım. El Hankouri'nin vücut hareketlerinden topu kaleciye göndereceğini görebiliyordum. Ben her zaman biraz sinsice bu tür topların peşindeyim" dedi.

"YEDEK KALDIĞIMDA KENDİMDEN ASLA ŞÜPHE DUYMADIM"

Ali Akman ligin ilk haftalarından sonra düşüşe geçen performansının kendisini endişelendirip endişelendirmediğiyle ilgili bir soruya ise "Endişelenmek benim karakterimde yok. İlk iki golümden sonra çok iyi oynamadığımı kabul ediyorum ama yedek kaldığımda kendimden asla şüphe duymadım. Özüme döndüğümde gol atacağımı biliyordum" diyerek cevap verdi.

ROGIER MEIJER: "BU GOL ONUN GÜVENİNİ ARTIRACAKTIR"

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Rogier Meijer de Ali Akman'ın performansından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Hafta içinde Capelle ile oynadığımız kupa maçında kendisinde biraz umutsuzluk görmüştüm. Bu nedenle Groningen'e karşı gol atması ve ikinci golde taç atışıyla yarım asist yapması güzel. Bu onun güvenini artıracaktır. Takımımız için de iyi bir durum" dedi.

HOCASINDAN ALİ AKMAN'A UYARI! "TOPA DAHA SIKI HAKİM OLMALI"

Meijer, Akman'ın son haftalarda daha çok mücadele ettiğini vurgulayarak, "Ali ile oynamaya devam edebilmemiz için topa daha sıkı hakim olmayı öğrenmesi gerekiyor. Ama o sadece 19 yaşında ve o yaşta her hafta zirvede olamazsınız" ifadelerini kullandı.

11 MAÇTA 3 GOL

Ali Akman, bu sezon Nijmegen formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 3 gol atarken 628 dakika sahada kaldı. Ali'nin Hollanda takımıyla olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek.