Ali Akman'ı resmen duyurdular! Yeni adresi...

Ümit Milli Takımı oyuncusu Ali Akman geçtiğimiz sezon Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giymişti. Başarılı bir sezonu geride bırakan 20 yaşındaki oyuncu bonservisinin bulunduğu Eintracht Frankfurt'a geri dönerek takımın hazırlık kampına katıldı. Oyuncuyu bir sezon daha kiralık göndermek isteyen Alman ekibi kulüplerle görüşme yapması için Ali Akman'a izin vermişti. Kulübün spor yöneticisi Markus Krösche, 20 yaşındaki yıldızın yeni adresinin Danimarka yada Belçika olacağını söyledi.

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ALİ AKMAN KARARINI VERECEK

Genç yıldız Hollanda tecrübesinin ardından Frankfurt'a döndü ancak Alman ekibi bir sezon daha tecrübelenmesini istiyor. Ali Akman için de ilk olarak Bochum ve Fortuna Düsseldorf devreye girmişti. Alt ligde forma giymek istemeyen Ali Akman, Belçika ve Danimarka'dan gelen teklifleri değerlendiriyor. Oyuncu iki ülke arasında tercih yapacak.

ALİ AKMAN'IN HOLLANDA KARNESİ

20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 32 maça çıktı. Ali Akman 21 kez ilk 11'de sahaya çıkarken 6 gole imza attı. Genç yıldız kulübünde bir çok kez ayın futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.

Star Gazetesi