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Spor

Ali Akman'ı yıkan haber! İlk kez gerçekleşti

Ali Akman, Hollanda'da bir ilki yaşadı. NEC Nijmegen'in Twente'ye 2-0 yenildiği maçta kariyerindeki ilk kırmızı kartı gören Ali Akman, futbol federasyonu tarafından 2 maç men cezası aldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi18 Nisan 2022 Pazartesi 22:02 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 22:02
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Hollanda'da başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren Ali Akman bir ilki yaşadı. Ligin 29. hafta mücadelesinde Twente'ye 2-0 yenilen NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman, kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü. 20 yaşındaki oyuncuya iki maçtan men cezası verildi.

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ALİ AKMAN, KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

NEC Nijmegen, Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında evinde Twente'yi ağırladı. Ev sahibi ekibinde Ali Akman maçın 54. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atılırken karşılaşma Twente'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Genç oyuncu futbol kariyerinde ilk kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

2 MAÇTAN MEN CEZASI ALDI

Hollanda Futbol Federasyonu, NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman'a görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle 2 maçtan men cezası verdi.

ALİ AKMAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ali Akman, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 20 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 6 golle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

Star Gazetesi

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