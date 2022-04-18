Ali Akman'ı yıkan haber! İlk kez gerçekleşti

Hollanda'da başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren Ali Akman bir ilki yaşadı. Ligin 29. hafta mücadelesinde Twente'ye 2-0 yenilen NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman, kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü. 20 yaşındaki oyuncuya iki maçtan men cezası verildi.
NEC Nijmegen, Hollanda Eredivisie'nin 29. haftasında evinde Twente'yi ağırladı. Ev sahibi ekibinde Ali Akman maçın 54. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atılırken karşılaşma Twente'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Genç oyuncu futbol kariyerinde ilk kez kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Hollanda Futbol Federasyonu, NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman'a görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle 2 maçtan men cezası verdi.
Ali Akman, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. 20 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda 6 golle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.
Star Gazetesi