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Spor

Ali Akman'ı yıkan haber! Tüm Hollanda bu olayı konuşuyor

Ali Akman, NEC Nijmegen'de kariyerinde bir ilki yaşadı. Twente'ye 2-0 kaybedilen maçta kariyerinin ilk kırmızı kartını gören Ali Akman'a 2 maçtan men cezası verildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi21 Nisan 2022 Perşembe 23:06 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 23:06
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Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Ali Akman, bir ilki yaşadı. Ligin 29. haftasında Twente'ye 2-0 kaybedilen maçta kariyerinin ilk kırmızı kartını gören Ali Akman'a futbol federasyonu tarafından 2 maçtan men cezası verildi.

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ALİ AKMAN, BİR İLKİ YAŞADI

Hollanda Eredivisie'nin 29. hafta mücadelesinde NEC Nijmegen evinde konuk ettiği Twente'ye 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte forma giyen Ali Akman, karşılaşmanın 54. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Kariyerinin ilk kırmızı kartını gören Akman'a Hollanda Futbol Federasyonu'ndan 2 maçtan men cezası verdi. Ayrıca hakemin kart kararı ülke basınında tartışma konusu oldu.

ALİ AKMAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ali Akman, bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 29 resmi maçın 18'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1513 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol atarak başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

Star Gazetesi

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