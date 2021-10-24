Nijmegen, Twente'yi deplasmanda yendi! Ali Akman...

Ümit Milli futbolcu Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 10. haftasında Twente'ye konuk oldu. Misafir takım mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Nijmegen'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Türk asıllı futbolcu Elayis Tavşan ve 76. dakikada Javier Vet attı. Twente'nin tek golü 58. dakikada Virgil Misidjan'dan geldi.
Twente - Nijmegen maçına ilk 11'de başlayan Ali Akman, 75. dakikada oyundan çıktı ve yerini Ole Romeny'ye bıraktı.
Ali Akman bu sezon Nijmegen formasıyla 8 maça çıktı ve takımı adına 2 gol kaydetti.
Nijmegen bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı ve ligde 10. sırada yer aldı. 15 puanda kalan Twente ise 7. basamakta bulunuyor.
Star.com.tr