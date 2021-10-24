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Spor

Nijmegen, Twente'yi deplasmanda yendi! Ali Akman...

Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen, Hollanda Eredivisie'nin 10. hafta maçında deplasmanda Twente'yi 2-1 mağlup etti. Ali Akman'ın 75 dakika sahada kaldığı maçta Nijmegen'in golleri Türk asıllı futbolcu Elayis Tavşan ve Javier Vet'ten geldi.

24 Ekim 2021 Pazar 15:13 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 15:34
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Ümit Milli futbolcu Ali Akman'ın formasını giydiği NEC Nijmegen, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 10. haftasında Twente'ye konuk oldu. Misafir takım mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Nijmegen'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Türk asıllı futbolcu Elayis Tavşan ve 76. dakikada Javier Vet attı. Twente'nin tek golü 58. dakikada Virgil Misidjan'dan geldi.

ALİ AKMAN 75 DAKİKA SAHADA KALDI

Twente - Nijmegen maçına ilk 11'de başlayan Ali Akman, 75. dakikada oyundan çıktı ve yerini Ole Romeny'ye bıraktı.

Ali Akman bu sezon Nijmegen formasıyla 8 maça çıktı ve takımı adına 2 gol kaydetti.

Nijmegen bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı ve ligde 10. sırada yer aldı. 15 puanda kalan Twente ise 7. basamakta bulunuyor.

Star.com.tr

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