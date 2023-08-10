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Spor

Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu

Bursaspor'da gösterdiği performansla Avrupa'nın yolunu tutan Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu. Hollanda 2. Lig ekibi FCV Dender, yıldız oyuncuyu bonservisi ile birlikte kadrosuna kattığını açıkladı.

10 Ağustos 2023 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Ali Akman'ın yeni adresi belli oldu
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Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, 21 yaşındaki genç forvet Ali Akman'ın bonservisiyle birlikte Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'e transfer olduğunu açıkladı.

TIAGO ÇUKUR'U DA KADROSUNA KATMIŞTI

Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender, geçtiğimiz sezonun başında da Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Tiago Çukur'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Eintracht Frankfurt'tan Göztepe'ye kiralık olarak gönderilen Ali Akman 16 karşılaşmada süre almasına karşın skor katkısı sağlayamamıştı.

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