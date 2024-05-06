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Spor

Ali Çamdalı: Biraz şanslı olsak kazanabilirdik

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, golsüz beraberlikle biten Fenerbahçe maçından sonra görüşlerini aktardı.

6 Mayıs 2024 Pazartesi 23:02 - Güncelleme:
Ali Çamdalı: Biraz şanslı olsak kazanabilirdik
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Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, 0-0 berabere biten Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan istediklerini aldıklarını söyleyen Çamdalı, "Nereden başlayacağımı bilmiyorum! İnanılmaz taraftar desteği, oyuncu grubunun inanmışlığı.. Bütün oyunculara teşekkür ederim. Bu hafta maçta mücadele gücümüzün yüksek olacağını bana hissettirdiler. Biraz şans yanımızda olsaydı, kazanabilirdik. Puanla ayrılmamız artı bir durum. İyi oyun, enerji... Bunları değiştirmeye çalıştık. Taraftarlara da teşekkür ederim. İnanılmaz desteklediler. 90+15'ti herhalde en son bilmiyorum... Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

"Umarım bugün tekrar yeni bir başlangıç olur. Özlediğimiz bir sahneydi. Gönül isterdi ki 3 puanla onları eve gönderelim ama maalesef olmadı. Biraz şans yanımızda olsaydı belki daha farklı bir durum olabilirdi. Oyuncu arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem az. Böyle bir maç olacağının, böyle bir mücadele gücünü ortaya koyacaklarının sinyallerini aslında antrenmanda vermişlerdi. Biz de ekiple maçta sufleler vermeye çalıştık. Onlar da fazlasıyla bunu sahada uyguladılar. Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir mücadele verdik, çok değerli bir puan aldık. Bu bir başlangıç. Bize daha fazlası lazım. Puandan ziyade iyi oyun, enerji ve mücadele gücü, bunları kazandık. Puan da artı oldu. İnşallah Samsunspor maçına bunu taşır, orada da istediğimizi alırız."

Öte yandan maçtan sonra konuşan Konyasporlu Uğurcan Yazgılı, "Gol attık ama ofsayt diye sayılmadı. Tekrarını henüz izlemedim." sözlerini sarf etti.

Ali Çamdalı, Fenerbahçe maçında Konyaspor'un başındaki ilk resmi maçına çıkmıştı.

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