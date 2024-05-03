Ali Çamdalı: Fenerbahçe kadar bizim de puana ihtiyacımız var

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Süper Lig'de Pazartesi günü karşılaşacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.

FENERBAHÇE MAÇI

Fenerbahçe maçı için konuşan Çamdalı, "Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar puana ihtiyacı varsa, bizim de o kadar puanlara ihtiyacımız var. Üst grupta, yukarıda neler oluyor bizi şu anda ilgilendirmiyor. Bizim derdimiz, Konyaspor'u rahat bir pozisyona sokmak. En sıkı şekilde çalışmalarımıza devam edip, maç gününü bekliyoruz." dedi.

Ali Çamdalı, sözlerine, "En başta istediğimiz yüksek bir enerji yaratmak takımda. Son haftalarda bunu hissettik. Ama o şalteri bir türlü çeviremedik. Bazen atak da olmak gerekiyor. Buna yönelik oyuncuları teşvik etmeye çalışıyoruz. Tek dilediğimiz enerjiyi pozitife çevirmek, bunun meyvelerini yemek. Alacağımız her puan, puanlar doğru yolda olduğumuzu gösterecek. Tek dileğimiz rahat bir pozisyon alabilmek." diye devam etti.

TAKIMDAKİ EKSİKLER

Cezalı oyuncuları Buly Junior Sambou, Valon Ethemi dışında eksikleri olmadığını kaydeden Ali Çamdalı, "Muhammet tekrar takıma katıldı, fedakarlık göstererek bizimle olmaya devam ediyor. Boateng, Niango bizimle antrenmanlara başladı. Bir de Moreno vardı. Hepsi bizimle birlikte. Tam takım çalışıyoruz. Sakatlıkları geçti. Onlardan ne kadar çabuk faydalanabiliriz ona bakacağız." sözlerini sarf etti.

Zor bir görevi aldığı hatırlatılan Ali Çamdalı, "Benim için de kolay bir pozisyon değil. Biz bu fedakarlığı sadece bugün yapmadık. 6 yıl futbolcu olarak burada görev aldım. Konu Konyaspor olunca akan sular duruyor bende. Ama şu anda buradaki konu Ali Çamdalı değil, Konyaspor. Hep birlikte neler yapabiliriz ona bakmalıyız. Taraftarımız en zor zamanda destek verdiler, bunu tekrar yapacaklarına inanıyorum. 4 tane final maçımız var. Maçtan maça bakalım istiyorum. Pazartesi günü Fenerbahçe maçı var, ondan sonraki maçları daha rahat değerlendiririz." cevabını verdi.

Konyaspor'u ligde tutması halinde gelecek sezon takımda devam edip etmeyeceğine yönelik soruyu yanıtlayan 40 yaşındaki teknik adam, "Benim derdim şu anda ne kadar çabuk rahat bir pozisyon alabiliriz. Yeni sezonda ne olur Allah bilir." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'de topladığı 36 puanla küme düşme hattının bir sıra üstü olan 16. sırada yer alıyor.