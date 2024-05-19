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Spor

Ali Çamdalı: Galatasaray maçında gerekeni yapacağız

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Haftaya Galatasaray maçı var. Aynı şekilde bu maça nasıl hazırlandıysam aynı şekilde hazırlanıp, gerekeni yapacağımızı düşünüyorum' dedi.

IHA19 Mayıs 2024 Pazar 01:16 - Güncelleme:
Ali Çamdalı: Galatasaray maçında gerekeni yapacağız
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Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, deplasmanda Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, maçın başında Kayserispor'a gelen kırmızı kartın kendileri için dezavantaj olduğunu söyledi. Çok gol pozisyonu kaçırdıklarını kaydeden Çamdalı, "İki taraf için de kritik bir maçtı. 11'e 11 oynamak bizim için bir avantaj olabilirdi. Bir kişi fazla olmamız bizim için dezavantaj oldu. Hakem de ikinci yarı takdir haklarını Kayseri'den yana kullandı. Bu bir mazeret değil tabii ki; kaçırdığımız çok pozisyon, iki tane direkten dönen topumuz, sayılmayan 1 golümüz var. Yine de 1 puan çok değerli. Hatay'ın berabere kalması bugünü sadece ötelemiş olduğunu düşünüyorum. Haftaya istediğimiz puanları alıp, ligi garantileyip yeni sezona hazırlanacağız" dedi.

"HAKEM TAKDİR HAKLARINI KAYSERİ'DEN YANA KULLANDI"

Hakem Halil Umut Meler'in kararlarını değerlendiren Çamdalı, "İlk yarı kırmızı kart netti, bence çok doğru bir karar. İkinci yarı bunun etkisinde kalmış olabilir, takdir haklarını Kayseri'den yana kullandı. Penaltıyı çalmasa var çağırır mı? Ondan da şüpheliyim. Ama öyle karar verdi, yapacak bir şey yok. Pozisyonları değerlendirseydik bunları konuşmayacaktık" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇINDA GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Ligin son haftasında oynayacakları Galatasaray maçına da aynı şekilde hazırlanacaklarını ve hedeflerinin istedikleri puanları almak olduğunu vurgulayan Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Haftaya Galatasaray maçı var. Aynı şekilde bu maça nasıl hazırlandıysam aynı şekilde hazırlanıp, gerekeni yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

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