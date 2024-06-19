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Spor

Ali Çamdalı: Konyaspor camiası ve taraftarı her zaman en iyisini hak eder

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, 2023-2024 sezonunu değerlendirdi. İnişli çıkışlı bir performans sergilediklerini söyleyen Çamdalı Konyaspor camiası için daha iyisini yapmayı hedeflediklerini söyledi.

AA19 Haziran 2024 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
Ali Çamdalı: Konyaspor camiası ve taraftarı her zaman en iyisini hak eder
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 16. sırada tamamlayan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, yeni sezonu daha iyi geçirmek istediklerini söyledi.

AA'nın Süper Lig'de geride kalan sezonun ardından teknik adamların değerlendirmelerde bulunduğu dosya haberlerin bu bölümünde Ali Çamdalı'ya yer verildi.

Konyaspor için 2023-2024 sezonunun zor geçtiğine aktıran Çamdalı, "İnişli çıkışlı bir grafiğimiz oldu. Nihayetinde 41 puanla ligde kalmayı başardık." dedi.

Ali Çamdalı, sezonun başlamasına yakın sportif direktör olarak göreve başladığı Konyaspor'da Aleksandar Stanojevic, Hakan Keleş ve Fahrudin Omerovic'in teknik direktörlük yaptığını anımsattı.

Bu teknik direktörlerin toplanan her puana katkı sağladığını anlatan Çamdalı, "Tabi sadece teknik direktör değişiklikleri değil, Konyaspor'da sezon devam ederken başkan ve yönetim değişikliği de oldu." ifadelerini kullandı.

"KONYASPOR CAMİASI VE TARAFTARI HER ZAMAN EN İYİSİNİ HAK EDER"

Süper Lig'in son 4 haftasında takımın başına kendisinin geçtiğini anımsatan Ali Çamdalı, şunları kaydetti:

"Başkanımız, yönetimimiz ve taraftarımız bize güvendi. Konya şehrinde güzel bir birliktelik oluştu. Konyaspor etrafında oluşan sinerji, teknik heyeti, futbolcuları olumlu yönde motive etti. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının da olduğu zorlu virajda 5 puan aldık ve ligde kalmayı başardık. Önümüzdeki sezon, Konyaspor ile devam edeceğiz. Yaşadığımız sıkıntıları tekrar yaşamak istemiyoruz. Güzel bir kamp dönemi geçirerek, yeni sezona iyi başlamak istiyoruz. Konyaspor camiası ve taraftarı her zaman en iyisini hak eder. Bunun bilinciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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