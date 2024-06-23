İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2024 Pazar / 17 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8248
  • EURO
    35,2439
  • ALTIN
    2450.67
  • BIST100
    10771.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ali Gürbüz başpehlivan oldu

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca (TGGF) düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazandı.

AA23 Haziran 2024 Pazar 20:48 - Güncelleme:
Ali Gürbüz başpehlivan oldu
ABONE OL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Atletizm Pisti'nde şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına gerçekleştirilen etkinliğe, 74'ü baş, 98'i baş altı, 110'u büyük orta boyunda olmak üzere toplam 1623 güreşçi katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerin final mücadelesinde karşılaştığı rakibi Yusuf Can Zeybek'i yenen Ali Gürbüz, başpehlivan ünvanını elde etti. Ali Gürbüz ayrıca, Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenen altın kemerin sahibi oldu.

Ali Gürbüz'ün kupasını TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, altın kemerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi.

  • Ali Gürbüz
  • başpehlivan
  • Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.