Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor ekranlarında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

SEÇİM AÇIKLAMASI

"Ben ve arkadaşlarım, Yüksek Divan Kurulu'nda söylediklerimizle aynı noktadayız."

"O SENE, BU SENE GİBİ GÖRÜNÜYOR"

"Inter-Barcelona maçı hafızalarımızdan silinmeyecek, tıpkı Manchester United-Lyon maçı gibi. Yeni formatı çok beğendim.

Küçük yaşta İngiltere'ye yatılı okumaya gittim, oradaki takımım Arsenal'di. PSG başkanı Nasser de benim yakın dostum. Çok arada deredeyim ama Nasser için PSG alsın isterim. Onlar için 'o sene bu sene' gibi görünüyor."

"KURUMSAL VE MALİ OLARAK İYİ NOKTADAYIZ"

"Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez. Geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada."

"ESAS ÖZLEM FUTBOLDAYDI"

"Aziz Başkan'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz Başkan'a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı. Esas özlem futboldaydı."

"ŞAMPİYONLUK OLMADIĞINDA CAMİAYI KESMİYOR"

"Mali bağımsızlığı belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyonluk olmadığında camiayı kesmiyor. Futboldaki kronikleşmiş sıkıntımızın tepkilere ve nefrete kadar gitmesini üzülerek ama anlayışla karşılıyorum."

"ALLAH BAŞKANLIĞI NASİP ETTİ, KEŞKE..."

"Allah, bana başkanlığı nasip etti, keşke o formayı terletmeyi nasip etseydi."

"TEPKİLERİ ANLIYORUM"

"Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal."

"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR"

"Tribünde olsan, başkan Ali Koç'a bakışınız nasıl olurdu? Tepki gösterir miydiniz?"

Ali Koç: "Biz 'pazara kadar değil, mezara kadar' kültürü taraftarlıktan geldik. Bu jenerasyon farklı, bu futbola da yansıyor. Bizim jenerasyonun taraftarlık anlayışı bambaşkaydı. Ben tribünde olsaydım, camia bu süreçten geçiyor olsaydım, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız."

"OYUNCULARA TEPKİYİ ANLAMIYORUM"

"Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu."

"RAKİP TAKIM OLSAM, HAZ DUYARDIM"

"Bahise, sisteme, yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak, herhalde şu anda adliye koridorlarındaydık. Rakip takım olsam, Fenerbahçe'deki bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım. Bizim fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Biz olalım ya da olmayalım! Bu sorunu çözmeliyiz, kılıçları kendimize çekiyoruz. Kendimizi yıpratıyoruz. Aynaya bakıp bu durumu nasıl gidereceğiz kısmını düşünmeliyiz."

"'PARALI KÖPEKLER' DİYORLAR"

"Basketbolda dün küçük tepki gösterdiler, basketbol oynayan çocukların suçu ne? 2015'ten beri Final Four'a giden takım Fenerbahçe, onların suçu ne? Geldiğimizde Aziz Başkan'ı koruyanlara 'Azizbahçe' diyorlardı. Ben, başkanıma hiç laf ettirmedim. Şimdi ne diyorlar? Paralı köpekler! Eleştirmek demokratik hak ama yönetimi desteklemek de demokratik hak. Yönetimi destekleyenin yemediği küfür kalmıyor! Biz olalım veya olmayalım, bu sarmaldan çıkmalıyız! Şampiyonluk gelirse, daha kolay çıkarız. Taraftara kızgın değilim, onlara bu duyguları yaşattığımız için üzgünüz."

"BANA GÖRE 2, ARKADAŞLARIMA GÖRE 3"

"Bana göre 2, bazı arkadaşlarımıza göre 3 şampiyonluğumuz çalındı!"

"BUGÜN ELEŞTİRENLER ALKIŞLADI"

"Dünyanın en iyi teknik adamlarından birini getirdik. Jose Mourinho'yu getirdiğimizde, bugün eleştirenler alkışladı! Dolayısıyla oradan çıkalım!"

"ŞAMPİYONLUK GELSE BUNLAR KONUŞULMAZDI"

"Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. 'Gelmez' denen oyuncuları getirdik. Hocamız transferler için teşekkür etti. Bunları yaparken ekonomik açıdan dara düşmemek için çok büyük efor verildi. Fedakarlıklar yapıldı, zaten onlardan bahsetmeyi sevmiyorum. Kulübün geldiği durum ortada, kendiliğinden mi oldu? Fedakarlık yapan insanlarla oldu ama şampiyonluk gelse bunlar konuşulmazdı."

"BAHİSLE MÜCADELE EDEN TEK TAKIMIZ"

"Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Kimse sormuyor bunu. Bahis, karaborsa, bedava bilet, dolandırılmış sponsorluklar.. Biz bunlarla muhatap olmadık, biz çaycı alırken bile sosyal medyasına bakıyoruz! Kulübün onurunu korumak için bunu yapıyoruz."

"İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! Yarın yeni biri gelince şampiyonluğun garantisi mi var? İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir!"

"ONUR KIRICI ŞEKİLDE..."

"Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz! Ne yapacağız başka!"

"KADROYU BEN YAPIYORUM"

"Size göre taraftar neden 'Mourinho istifa etmeli' demedi merak ediyorum."

Ali Koç: "Kadroyu ben yapıyorum ondandır (Gülerek)."

"ŞAMPİYONLUKLAR ARKA ARKAYA GELİR"

"Bence çocukların Galatasaraylı olduğu durumu, sizin anlattığınız gibi dramatik şekilde değil! Şampiyon olursak, arka arkaya devam edeceğiz. 3 Temmuz ruhu ile mücadele etmemiz gerek."

"FENERBAHÇE'YE YAKIŞMAZ"

"İmza toplayarak başkan göndermek, Fenerbahçe'ye yakışmaz."

"DERBİDEN SONRA HOCA İLE GÖRÜŞMEDİK"

"Herhalde taraftarın gözünde Jose Mourinho'nun kredisi daha yüksek. Derbiden sonra Mourinho ile görüşmedik. Bu akşam buluşacaktık ama program olduğu için buluşamadık.

Jose Mourinho ve İsmail Kartal ile çok iyi anlaştım diyebilirim. Sürekli arar, konuşuruz. Bugün insanlar 'Bunlar gidici' diye pozisyon alıyor! Tanıdığımız insanlar."

"MOURINHO İLE DEVAM!"

"İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum, başka hoca yazılıyor! Fenerbahçe menfaatleri için Jose Mourinho'nun devam etmesini daha doğru buluyorum."

"MOURINHO'YA TEKLİF GELDİ"

"Jose Mourinho'ya devre arasında 36 Milyon Euro'luk teklif geldi."

"MOURINHO GİTMEK İSTERSE..."

"Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız."

"JESUS İLE TEMASTAYIZ"

"Jorge Jesus ile temastayız, Suudi Arabistan dışında hayalleri var. Ona da buradan selam olsun."

"MOURINHO'YU İKAZ ETTİM"

"Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Jorge Jesus ile 3'lü konusunu konuştuk ve 'Asla oynatmadım' demesine rağmen oynattı."