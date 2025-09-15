İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2958
  • EURO
    48,6028
  • ALTIN
    4886.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ali Koç açıklamıştı! Filipe Luis cevap verdi
Spor

Ali Koç açıklamıştı! Filipe Luis cevap verdi

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Filipe Luis açıklamalarda bulundu. Genç hoca, 'Başka kulüplerin ilgisi beni mutlu ediyor, çünkü yaptığımız çalışmanın karşılığını görmek güzel. Ama bu doğru zaman değil.' dedi.

HABER MERKEZİ15 Eylül 2025 Pazartesi 18:47 - Güncelleme:
Ali Koç açıklamıştı! Filipe Luis cevap verdi
ABONE OL

Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, Brezilya Serie A'da Juventude karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe iddialarına açıklık getirdi.

UOL Esporte'de yer alan haberde, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası sarı-lacivertlilerin radarına giren Filipe Luis'in gelen ilgiden memnuniyet duyduğunu ancak şu an için Flamengo'dan ayrılmayı düşünmediği vurgulandı.

Filipe Luis, "Başka kulüplerin ilgisi beni mutlu ediyor, çünkü yaptığımız çalışmanın karşılığını görmek güzel. Ama bu doğru zaman değil. Benim kariyerim için net hedeflerim var ve Flamengo'daki oyuncularımla yerine getirmem gereken bir taahhüdüm var" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ, FILIPE LUIS GÖRÜŞMESİNİ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "7-8 hocaya gittik. Alman ekolü isteniyordu. Artık bir Portekizli ismi kimse duymak istemiyorduk. Roger Schmidt ile Spaletti'ye gittik, onlar bu sene çalışmak istemiyorlardı. Sonra Alman ağırlıklı, bir tane de Filipe Luis, Flamengo'da harikalar yaratıyor. O da bizi çok istedi ama 'Aralıkta konuşabiliriz" dedi. Sebastian Hoeness vardı herkesin çok istediği. Tesadüfen Devin'in yakın arkadaşı. Devin konuştu, 'Ben Stuttgart'tayım, iki senelik projem var.' Marco Rose ile konuştuk, Terzic ile konuştuk, Tedesco ile konuştuk en çok aklımız Tedesco'ya yattı." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Harmony Kulesi yerle bir oldu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.