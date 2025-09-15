Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, Brezilya Serie A'da Juventude karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Fenerbahçe iddialarına açıklık getirdi.

UOL Esporte'de yer alan haberde, Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası sarı-lacivertlilerin radarına giren Filipe Luis'in gelen ilgiden memnuniyet duyduğunu ancak şu an için Flamengo'dan ayrılmayı düşünmediği vurgulandı.

Filipe Luis, "Başka kulüplerin ilgisi beni mutlu ediyor, çünkü yaptığımız çalışmanın karşılığını görmek güzel. Ama bu doğru zaman değil. Benim kariyerim için net hedeflerim var ve Flamengo'daki oyuncularımla yerine getirmem gereken bir taahhüdüm var" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ, FILIPE LUIS GÖRÜŞMESİNİ DUYURMUŞTU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, "7-8 hocaya gittik. Alman ekolü isteniyordu. Artık bir Portekizli ismi kimse duymak istemiyorduk. Roger Schmidt ile Spaletti'ye gittik, onlar bu sene çalışmak istemiyorlardı. Sonra Alman ağırlıklı, bir tane de Filipe Luis, Flamengo'da harikalar yaratıyor. O da bizi çok istedi ama 'Aralıkta konuşabiliriz" dedi. Sebastian Hoeness vardı herkesin çok istediği. Tesadüfen Devin'in yakın arkadaşı. Devin konuştu, 'Ben Stuttgart'tayım, iki senelik projem var.' Marco Rose ile konuştuk, Terzic ile konuştuk, Tedesco ile konuştuk en çok aklımız Tedesco'ya yattı." dedi.