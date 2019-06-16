28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ali Koç affetti ama kurul cezayı kesti

Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda yer alan kurul üyeleri, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Okan Altıparmak ile ilgili çağrısına rağmen hakaret eden Okan Altıparmak'ı affetmedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe efsanelerinden Ogün Altıparmak'ın oğlu Okan Altıparmak, geçen yıl başkanlık kampanyası sırasında Ali Koç ile ilgili attığı tweetler nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kongre üyeliğinden ihraç edilmişti. Genel Kurul'da söz alıp savunma yapan Okan Altıparmak yanlış anlaşıldığını ve 20 sayfalık savunmasını daha önce hem başkan Ali Koç'a hem de yönetim kurulunu gönderdiğini ifade etti.

Altıparmak yazdığı mesajı hemen sildiğini belirtirken genel kurul üyeleri önünde başkandan özür diledi ve oylamanın Ali Koç'un sözlerinin ardından yapılmasının istedi.

Ardından ise cevap hakkı doğan Ali Koç kürsüye geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisiyle ilgili hakaret tweetleri nedeniyle kulüpten ihraç edilen Okan Altıparmak'la ilgili olarak "3 Temmuz'da yaşadıklarımızdan sonra başkanımızın çevresindeki insanların yönlendirmesiyle o fitne fesatı yaymalarından dolayı onlara daha çok kırıldım. Okan Altıparmak saçma sapan tweet'ler attı. Açıklamalarını inandırıcı bulmamakla beraber, Ogün ağabeyin hatrına affedilmesini rica ediyorum" dedi.

Bu sözlerin ardından Divan Başkanı Vefa Küçük oylamaya geçti. Tek tek sayılan oyların ardından 123 üye yönetim kurulunun ihraç kararının kaldırılmasını istedi. Ancak 192 üye ihracın kaldırılmaması yönünde oy kullandı ve Okan Altıparmak, Fenerbahçe'den ihraç edildi.

(Sporx)

Adana´da bir sürücünün hasta taşıyan ambulansa yol vermemesi görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

S. Arabistan ve ABD'den Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

S. Arabistan ve ABD'den Basra Körfezi'nde gövde gösterisi

Türkiye'de ABD'ye S-400 tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

Türkiye'de ABD'ye S-400 tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

MSB duyurdu... Terör örgütüne darbe

MSB duyurdu... Terör örgütüne darbe

Kapadokya'da bir ilk

Kapadokya'da bir ilk

Körfez'de ABD-İran gerilimi: ABD İHA'larına saldırı düzenlendi

Körfez'de ABD-İran gerilimi: ABD İHA'larına saldırı düzenlendi

İngiliz özel kuvvetlerinin yeni Rusya planı

İngiliz özel kuvvetlerinin yeni Rusya planı

Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi

Sınava polis motosikletiyle yetiştirildi

Şırnak’ta şehit olan askerimizle ilgili kahreden detay

Şırnak’ta şehit olan askerimizle ilgili kahreden detay
 

POPÜLER HABERLER

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

Dakikalarca dans eden yılanlar kendilerini izleyenleri hayran bıraktı

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

Belgeselleri aratmadı... Öyle bir yerde çekildi ki...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA