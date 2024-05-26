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Spor

Ali Koç: Bir camia daha ne isteyebilir ki?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçından önce takıma moral ziyareti yaptı.

26 Mayıs 2024 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Ali Koç: Bir camia daha ne isteyebilir ki?
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İstanbulspor maçı öncesi takımı ziyaret etti.

"SAHADA DERSLERİNİ VERDİK"

Geçen hafta kazanılan derbinin ardından İstanbulspor maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Koç, "Şahsım ve bütün Fenerbahçeliler adına hepinizi kutluyorum. Yaşananlar, sahada gördüklerimiz falan tahammül edilecek gibi değildi. Sahada derslerini verdik." dedi.

"HEPİNİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Takıma şükranlarını ileten Koç, "Yarın (İstanbulspor maçı) ne olur bilmiyorum. Geçen hafta kimin şampiyon olduğunu gösterdiniz. Şampiyon olalım, olmayalım, 99 puan, namağlup deplasman, bir başkan, bir camia daha ne isteyebilir ki? Ne olursa olsun yarın akşam Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun." sözlerini sarf etti.

  • Ali Koç
  • Fenerbahçe Başkanı
  • İstanbulspor maçı

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