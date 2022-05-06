Ali Koç: Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu bizi ilgilendirmez

Ali Koç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Cumhurbaşkanımızın, onun liderliğinde bu terör örgütüyle verilen bir mücadele var. 'Fenerbahçe, bu sürecin en büyük mağdurlarından biri' diyor. Cumhurbaşkanımız, Fenerbahçe'nin, bu vatanın bu örgütten kurtulması için mücadele verdiğini söylemiştir."

"Bir takımın 38 yıl sonraki şampiyonluğu veya herhangi bir takımın şampiyonluğu bizi ilgilendirmez ancak hiçbir şampiyonluk, başka bir takıma dil uzatma hakkını vermez."

"8 şampiyonluk hayalinde yaşayan Trabzon yöneticilerine sesleniyorum; davalar var. Yargıtay kararları var. Devletimizin duruşunda 1 gram sapma yok. Hepsinin ortak paydası; 3 Temmuz'un FETÖ operasyonu olduğudur."

"FETÖ, söz konusu Fenerbahçe olunca mı meşrulaşıyor? Neden bu pankart hakkında konuşmadınız? Bu sorumsuzca davrananlar, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu yapıya karşı mücadeleye gölge düşürmüyor musunuz? Yazıklar olsun."

"Bu şımarıklığın, bir koruma kalkanından kaynaklandığına dikkat çekmiştim. Cezaların çıkmasını bekledik. Disiplin sevklerinden göreceksiniz demiştim. 'Şampiyon olduk, ettik, bari düzgün bir rapor yazalım' diyemediniz."

"Trabzonspor, 2010-11'in acısını hala hazmedemedi. Başakşehir'e kaptırdıkları şampiyonluktan sonra da TFF'ye, sisteme, Başakşehir'e saldırıya geçmişlerdir."

"Cüneyt Çakır, Galatasaray - Trabzonspor maçında Trabzonspor lehine penaltı vermedi diye tam 1615 gün Trabzonspor maçına atanmadı. Sizce diğer hakemler, bunu yapan güçten etkilenmiyor mu?"

"Temsilcilerin atamalarında müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. Futbolla, sporla hiç alakası olmayan insanlar oraya konmaktadır."

"Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeliydi. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Dik bir duruş sergilediler. Oyuncuları darp edilmesine rağmen, Türk futbolunu kaosa sürüklememek için sahadan çekilmediler. Ben olsam takımı çekerdim."

"Trabzonspor'da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men alıyor, dosyasını temizliyorlar. Bugün olduğu konuma bakın. Bundan sonraki başkan olarak düşünülüyor."

"Pazar günü Beşiktaş - Fenerbahçe maçı var. Aynı güne Yenikapı'ya şampiyonluk kutlaması konuluyor. Bu nasıl bir zihniyet!"

"Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduğu sürece toplantılara katılmayacağız."