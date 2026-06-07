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Spor

Ali Koç: Birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını temenni ediyorum

Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camianın seçilecek yeni başkanın liderliğinde birleşmesi gerektiğini söyledi.

IHA7 Haziran 2026 Pazar 15:40 - Güncelleme:
Ali Koç: Birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını temenni ediyorum
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Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin yanında yer alan Kenan Evren Lisesi'nin arsasında sürüyor. Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da oyunu kullandı. Koç, oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçimin hayırlı olması dileğiyle sözlerine başlayan Ali Koç, "Fenerbahçe'de derin bir demokrasi kültürü anlayışı var. Onlardan birini daha yaşıyoruz. Kim kazanırsa kazansın inşallah Fenerbahçe kazanır. Artık 2 adayın da bahsettiği birlik ve beraberliğin sözde kalmamasını, Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa onun etrafında camianın birleşmesini temenni ediyorum. Bizler kendi içimizde kavga ederken atı alan Üsküdar'ı geçmiş vaziyette. Fenerbahçe yıllardır ciddi bir haksızlığa maruz kalmış bir camia. Bu birlik ve beraberliğin oluşmasının tam zamanı. Hakan Safi'ye ve Aziz Yıldırım'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Koç, seçim sürecine dahil olmamasıyla ilgili ise, "Son bir sene içinde duruşumu gördünüz. Bana soran herkese 'Sandığa gidin, kime oy verecekseniz verin' dedim. Ne kadar çok katılım olursa seçilenlerin iktidarı da o kadar muktedir olur" açıklamasında bulundu.

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