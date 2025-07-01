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Spor

Ali Koç: Bu forma hepimize emanet

Gelecek sezondan itibaren forma sponsoru olarak Adidas ile anlaşan ve yeni sezonun formalarının lansmanını düzenleyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi1 Temmuz 2025 Salı 22:33 - Güncelleme:
Ali Koç: Bu forma hepimize emanet
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Başkan Ali Koç, Fenerbahçe forma tanıtım lansmanında açıklamalarda bulundu.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne vurgu yaparak "Fenerbahçe olarak her zaman olduğu gibi yine bir ilke hep beraber imza atıyoruz. Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdik. Anlaşmamız bugüne kadar ilk defa erkek ve kadın olmak üzere 3 farklı branşta, branşların altyapılarında tam 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun altını çizdiğimiz Fenerbahçemiz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın örnek kulübü olarak kararlı adımlarla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

"ADİDAS İLE YOL ARKADAŞIYIZ"

"Böylesi bir birlikteliğe sadece sponsorluk demek haksızlık olur. Başarıya giden yolda Adidas ile birlikte yol arkadaşıyız." şeklinde konuşan Koç, Adidas'a teşekkürlerini iletti.

"ÇUBUKLU, ATATÜRK'ÜN İMZASIDIR"

Başkan Koç, sarı lacivert çubuklu formanın kendisi için önemini "Çubuklu bizler için sadece bir forma değildir, çok daha ötesindedir. Çizgilerden ve sevdiğimiz renklerden oluşmaz, kader birliğinin işaret fişeğidir. Çubuklu bir çocuğun hayali, babanın hatırası, bir camianın vicdanı ve namusudur. Yarınların teminatı ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıdır." sözleriyle anlattı. "Atamızın imzasını taşıyan bu formayı giymek bir sorumluluğu, kutsal bir görevi üstlenmektir."şeklinde sözlerini bitirdi.

EFSANELERE DEĞİNMEYİ UNUTMADI

"Formamız Lefter'in ordinaryüslüğünden, Can Bartu'nun zarafetinden, Eda'nın efsane duruşundan, Melih'in aidiyetinden, tribünün coşkusundan bir emanettir." şeklinde konuşan Ali Koç, Fenerbahçe efsanelerini de es geçmedi.

"FENERBAHÇE DİK DURUR"

Ali Koç sözlerine "Fenerbahçeliler bilir. Fenerbahçeli olmayıp Fenerbahçe tarihini bilenler bilir. Fenerbahçe hiçbir zorluğa teslim olmayan, baş eğmeyen dimdik bir duruştur. İşgal altındaki İstanbul'da bile diz çökmemiştir. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye omuz vermiştir. Çubuklumuz kelimelerle tarif edilemeyecek duruşumuzun ve eşsiz ruhumuzun en önemli sembolüdür. 4 Nisan 2015'te kurşun geçirmediği kanıtlanan bir inanıştır. En soğuk deplasmanın en sıcak giysisi, en zorlu dönemlerin en kalpten yardımcısıdır." diyerek devam etti.

"ÇOK YAŞA FENERBAHÇE"

Fenerbahçe Başkanı, sözlerini "Fenerbahçe geçmişiyle gurur, bugünüyle mücadele, geleceğiyle umut ve emanettir. Bu forma hepimize emanet. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe!" şeklinde tamamladı

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