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Spor

Ali Koç: Bu sonuçlarla nasıl olacak

Fenerbahçe, Giresunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Jorge Jesus ile başkan Ali Koç dün kulüpte bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede takımın saha içi performansı ve Jorge Jesus'un takımdaki geleceği masaya yatırıldı.

9 Mayıs 2023 Salı 12:30 - Güncelleme:
Ali Koç: Bu sonuçlarla nasıl olacak
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Fenerbahçe'nin Giresunspor karşısında aldığı 1-1'lik sonuç, camiada moralleri bozdu... Başkan Ali Koç dün sürpriz bir buluşmaya imza atarak teknik direktör Jorge Jesus'u, kulüp binasında görüşmeye çağırdı.

İSTANBUL VE GİRESUN MAÇLARI

Koç, Beşiktaş'a 4-2 kaybedilen karşılaşma sonrası da Samandıra'ya çıkarma yapmış, Jesus'la yola devam edeceğinin mesajını vermişti. Dün gerçekleşen görüşmenin içeriği merak uyandırırken, konunun İstanbulspor beraberliği ve Giresunspor karşısında ortaya konan isteksiz oyun olduğu öğrenildi.

KAÇIRIYORUZ HOCAM!"

Başkanın, Portekizli hocaya ele gelen tüm fırsatların kaçırılması nedeniyle sitem ettiği, öne geçen takımın üstünlüğünü koruyamaması ve sosyal medyada taraftarın büyük eleştirisine neden olan değişiklikler konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

"BU SONUÇLARLA NASIL OLACAK?"

Koç'un, "Sizinle devam etmeyi çok istiyorum ama bu sonuçlarla nasıl olacak?" dediği aktarıldı. Zirvede, sözleşmenin erken feshi konusu ise gündeme gelmedi.

ELDE VAR KUPA

Sezon başında F.Bahçe'ye 1 yıllık imza atan Jorge Jesus, 31 Süper Lig maçında 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyip, Avrupa Ligi'ne de son 16 turunda veda etti. Türkiye Kupası'nda ise yarı final ilk maçında Sivas ile 0-0 berabere kaldı. Tur umutlarını rövanşa bıraktı. (Sabah)

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