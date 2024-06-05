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Spor

Ali Koç canlı yayına davet etmişti! Aziz Yıldırım'dan cevap geldi

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un canlı yayına çıkma davetine cevap geldi. Bu teklifi reddeden Yıldırım, 'Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkmak gibi bir planım bulunmamaktadır.' dedi. İşte detaylar...

5 Haziran 2024 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
Ali Koç canlı yayına davet etmişti! Aziz Yıldırım'dan cevap geldi
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Aziz Yıldırım, kendisine canlı yayına çıkma davetinde bulunan Ali Koç'a cevap verdi.

Aziz Yıldırım, açıklamasında "Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkmak gibi bir planım bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."

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