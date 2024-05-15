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Spor

Ali Koç da girişimlere başladı! Fenerbahçe'de Jose Mourinho çılgınlığı

Fenerbahçe'de yeniden başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüştüğünü duyurdu. Bunun üzerine harekete geçen Ali Koç, Portekizli teknik adam Jose Mourinho için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Fanatik15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
Ali Koç da girişimlere başladı! Fenerbahçe'de Jose Mourinho çılgınlığı
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın ardından Ali Koç da Jose Mourinho için devreye girdi. İşte ayrıntılar...

AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMASI

Önce Olympiakos hüsranı ardından Sivas ve Konya beraberlikleri... Fenerbahçe için müthiş başlayan sezon, kısa sürede tepe taklak olmuştu. Moraller bozuldu, kulübün üzerine adeta karamsarlık çöktü. Ali Koç'un her şeye rağmen yeniden adaylığını koymasına Kayseri maçında tribünler büyük tepki gösterdi. Ancak önceki gün Aziz Yıldırım'ın yaptığı çıkış, sarı lacivertli camiayı hem yeniden hareketlendirdi hem de havaya soktu. Yıldırım, sadece kongrede aday olduğunu duyurmakla kalmadı, "Jose Mourinho ile geçen hafta yüz yüze görüştüm. Seçilirsem onu getireceğim" diyerek büyük heyecan yarattı.

ALİ KOÇ GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Öte yandan dünyaca ünlü teknik adam sadece Aziz Yıldırım'ın bir numaralı adayı değil! Ali Koç cephesi de 61 yaşındaki çalıştırıcı için girişimlere başladı.

TEKLİF SUNULDU

Sportif direktör Mario Branco, daha önce de vatandaşının menajeri Jorge Mendes ile temas kurup ilgi duyduklarını iletmişti. Salı günü Branco ile Mendes arasında bir görüşme daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, Ali Koç'un da seçimi kazanması halinde Mourinho ile çalışmak istediğini Mendes'e ileterek teklifini sundu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Dünyaca ünlü menajerin, bunu değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Aynı Aziz Yıldırım gibi Ali Koç'un da kısa süre içerisinde Jose Mourinho ile yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

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