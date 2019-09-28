Ali Koç, derbi öncesinde taraftarları Türk Telekom Stadı'na uğurladı

Başkan Koç ile sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri, derbiye gitmek için Ülker Stadı çevresinde toplanan taraftarlar ile bir araya geldi. Ali Koç ile yöneticiler, bir süre sohbet ettiği sarı-lacivertli taraftarları daha sonra Türk Telekom Stadı'na uğurladı.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarını taşıyan otobüsler, Türk Telekom Stadı'na ulaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar, polis eşliğinde ve sorunsuz bir şekilde stada giriş yaptı.