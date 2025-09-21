Fenerbahçe yeni başkanını seçti. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın karşı karşıya geldiği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün yeni başkanı, Sadettin Saran oldu. İşte sandık sonuçları...

AÇILAN SANDIK: 50

Ali Koç: 12068

Sadettin Saran: 12325

İŞTE AÇILAN SANDIKLAR

2. Sandık: Ali Koç: 242 - Sadettin Saran: 237

3. Sandık: Ali Koç: 247 - Sadettin Saran: 243

4. Sandık: Ali Koç: 230 - Sadettin Saran: 233

5. Sandık: Ali Koç: 244 - Sadettin Saran: 255

6. Sandık: Ali Koç: 256 - Sadettin Saran: 257

8. Sandık: Ali Koç: 249 - Sadettin Saran: 256

9. Sandık: Ali Koç: 246 - Sadettin Saran: 251

10. Sandık: Ali Koç: 248 - Sadettin Saran: 268

11. Sandık: Ali Koç: 241 - Sadettin Saran: 260

12. Sandık: Ali Koç: 251 - Sadettin Saran: 262

13. Sandık: Ali Koç: 243 - Sadettin Saran: 250

15. Sandık: Ali Koç: 258 - Sadettin Saran: 226

16. Sandık: Ali Koç: 252 -Sadettin Saran: 262

18. Sandık: Ali Koç: 235 - Sadettin Saran: 236

20. Sandık: Ali Koç: 250 - Sadettin Saran: 208

21. Sandık: Ali Koç: 256 - Sadettin Saran: 276

23. Sandık: Ali Koç: 210 - Sadettin Saran: 257

24. Sandık: Ali Koç: 245 - Sadettin Saran: 254

26. Sandık: Ali Koç: 265 - Sadettin Saran: 259

30. Sandık: Ali Koç: 271 - Sadettin Saran: 242

35. Sandık: Ali Koç: 252 - Sadettin Saran: 233

36. Sandık: Ali Koç: 263 - Sadettin Saran: 235

40. Sandık: Ali Koç: 240 - Sadettin Saran: 268

42. Sandık: Ali Koç: 246 - Sadettin Saran: 234

43. Sandık: Ali Koç: 245 - Sadettin Saran: 246

44. Sandık: Ali Koç: 229 - Sadettin Saran: 254

45. Sandık: Ali Koç: 249 - Sadettin Saran: 254

46. Sandık: Ali Koç: 245 - Sadettin Saran: 262

48. Sandık: Ali Koç: 251 Sadettin Saran: 261

49. Sandık: Ali Koç: 258 - Sadettin Saran: 265

50. Sandık: Ali Koç: 60 - Sadettin Saran: 82

İKİ BAŞKAN ADAYI

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışıyor.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekliyor.

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip oldu.

SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI

Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, oyunu kullandı.

YOĞUN KATILIM

Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi kongre üyelerinin yoğun katılımıyla devam ediyor.

"FENERBAHÇE'YE SEVGİYİ GETİRECEĞİZ"

Oy kullanma işlemi öncesinde Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçilmeleri halinde güzel işler yapacaklarını belirten Saran, "Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri söylediğim gibi biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. Hep birlikte derken de bunu çok samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.

LİSTELER

Kongrede başkanlık için yarışacak Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle:

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz