AÇILAN SANDIK: 50
Ali Koç: 12068
Sadettin Saran: 12325
İŞTE AÇILAN SANDIKLAR
2. Sandık: Ali Koç: 242 - Sadettin Saran: 237
3. Sandık: Ali Koç: 247 - Sadettin Saran: 243
4. Sandık: Ali Koç: 230 - Sadettin Saran: 233
5. Sandık: Ali Koç: 244 - Sadettin Saran: 255
6. Sandık: Ali Koç: 256 - Sadettin Saran: 257
8. Sandık: Ali Koç: 249 - Sadettin Saran: 256
9. Sandık: Ali Koç: 246 - Sadettin Saran: 251
10. Sandık: Ali Koç: 248 - Sadettin Saran: 268
11. Sandık: Ali Koç: 241 - Sadettin Saran: 260
12. Sandık: Ali Koç: 251 - Sadettin Saran: 262
13. Sandık: Ali Koç: 243 - Sadettin Saran: 250
15. Sandık: Ali Koç: 258 - Sadettin Saran: 226
16. Sandık: Ali Koç: 252 -Sadettin Saran: 262
18. Sandık: Ali Koç: 235 - Sadettin Saran: 236
20. Sandık: Ali Koç: 250 - Sadettin Saran: 208
21. Sandık: Ali Koç: 256 - Sadettin Saran: 276
23. Sandık: Ali Koç: 210 - Sadettin Saran: 257
24. Sandık: Ali Koç: 245 - Sadettin Saran: 254
26. Sandık: Ali Koç: 265 - Sadettin Saran: 259
30. Sandık: Ali Koç: 271 - Sadettin Saran: 242
35. Sandık: Ali Koç: 252 - Sadettin Saran: 233
36. Sandık: Ali Koç: 263 - Sadettin Saran: 235
40. Sandık: Ali Koç: 240 - Sadettin Saran: 268
42. Sandık: Ali Koç: 246 - Sadettin Saran: 234
43. Sandık: Ali Koç: 245 - Sadettin Saran: 246
44. Sandık: Ali Koç: 229 - Sadettin Saran: 254
45. Sandık: Ali Koç: 249 - Sadettin Saran: 254
46. Sandık: Ali Koç: 245 - Sadettin Saran: 262
48. Sandık: Ali Koç: 251 Sadettin Saran: 261
49. Sandık: Ali Koç: 258 - Sadettin Saran: 265
50. Sandık: Ali Koç: 60 - Sadettin Saran: 82
İKİ BAŞKAN ADAYI
Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışıyor.
Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekliyor.
Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip oldu.
SADETTİN SARAN OYUNU KULLANDI
Fenerbahçe Başkan adayı Sadettin Saran, oyunu kullandı.
YOĞUN KATILIM
Fenerbahçe'nin Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy kullanma işlemi kongre üyelerinin yoğun katılımıyla devam ediyor.
"FENERBAHÇE'YE SEVGİYİ GETİRECEĞİZ"
Oy kullanma işlemi öncesinde Sadettin Saran, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçilmeleri halinde güzel işler yapacaklarını belirten Saran, "Biz değişimi temsil ediyoruz. İnşallah güzel şeyler yapacağız, kimseyi mahcup etmeyeceğiz. Fenerbahçe'ye sevgiyi getireceğiz. Başından beri söylediğim gibi biz Fenerbahçelileri değil, Fenerbahçe'yi yönetmeye geliyoruz. Hep birlikte derken de bunu çok samimi söyledim. İnşallah güzel şeyler yapacağız" ifadelerini kullandı.
LİSTELER
Kongrede başkanlık için yarışacak Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle:
Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman
Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz