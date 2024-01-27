Ali Koç döneminde Fenerbahçe savunmasındaki değişim

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım karşısında seçimi kazanan Ali Koç, 2018 yılının haziran ayında başkanlık koltuğuna oturdu. Koç döneminde Fenerbahçe hemen her sezon transferin en hareketli takımı oldu, kadrolar adeta baştan kuruldu. En dikkat çeken konu ise Ali Koç'ın başkanlığında yapılan stoper transferleri oldu.

19. STOPER ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

İlk sezonunda Diego Reyes ile başlayan bu süreçte imza attırılacak son merkez savunmacı Çağlar Söyüncü olacak. Milli oyuncunun imzayı atmasıyla birlikte Ali Koç'un başkanlığındaki 6. sezonda Fenerbahçe 19. stoperini transfer edecek.

2018-19 sezonu Diego Reyes, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz.

2019-20 sezonu Zanka, Adil Rami, Simon Falette

2020-21 sezonu Marcel Tisserand, Mauricio Lamos, Attila Szalai

2021-22 sezonu Kim Min-jae, Steven Caulker

2022-23 sezonu Luan Peres, Gustavo Henrique, Samet Akaydın

2023-24 sezonu Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Omar Fayed, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü