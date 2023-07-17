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Spor

Ali Koç döneminin 16. stoperi Rodrigo Becao

2018 yılında Fenerbahçe'ye başkan olarak seçilen Ali Koç, 5'inci sezonunda toplam 16 stoper transferini gerçekleştirdi.

Sabah17 Temmuz 2023 Pazartesi 09:08 - Güncelleme:
Ali Koç döneminin 16. stoperi Rodrigo Becao
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Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, her sezon olduğu gibi 2023-24 sezonu öncesinde de kadrosuna stoper takviyesi yapmaya devam ediyor.

Önce Strasbourg'dan ayrılan Alexander Djiku'ya imza attıran sarı-lacivertliler, ardından Udinese'den Rodrigo Becao'yu renklerine bağladı. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için İtalyan ekibine ise tam 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Becao'nun bugün İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 5'inci sezonunda 16.stoper transferini gerçekleştirdi. Becao, mevcut durumda da Fenerbahçe'nin kadrosundaki dokuzuncu stoper olacak.

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