Ali Koç döneminin 16. stoperi Rodrigo Becao

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, her sezon olduğu gibi 2023-24 sezonu öncesinde de kadrosuna stoper takviyesi yapmaya devam ediyor.

Önce Strasbourg'dan ayrılan Alexander Djiku'ya imza attıran sarı-lacivertliler, ardından Udinese'den Rodrigo Becao'yu renklerine bağladı. 27 yaşındaki Brezilyalı stoper için İtalyan ekibine ise tam 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Becao'nun bugün İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan 4 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Haziran 2018'de başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, 5'inci sezonunda 16.stoper transferini gerçekleştirdi. Becao, mevcut durumda da Fenerbahçe'nin kadrosundaki dokuzuncu stoper olacak.