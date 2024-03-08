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Spor

Ali Koç duyurdu! Bir heykel daha dikilecek

Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılış töreninde konuşan Ali Koç isim vermeden yaptığı açıklamada sarı lacivertli kulübün tarihinden önemli bir ismin daha heykelinin yapılacağını açıkladı.

8 Mart 2024 Cuma 13:59 - Güncelleme:
Ali Koç duyurdu! Bir heykel daha dikilecek
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Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Ülker Stadyumu'ndaki heykeli bir törenle açıldı. Törende konuşan Başkan Ali Koç, sarı lacivertli kulübün erken tarihinden önemli bir ismi daha heykelinin yapılacağını açıkladı.

Koç'un açıklaması şu şekilde:

"Bu gördüğünüz alan, diğer bütün heykellerimizin toplanacağı alan. Bir tane boş kaide var, oraya kimin heykelinin geleceğini şu an söylemek istemiyorum. İstişare edeceğiz. Şu kadarını söyleyeyim; tarihimizin erken dönem isimlerinden birisi olacak."

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