Ali Koç: Endişelenecek bir şey yok

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Okan Üniversitesi'nin düzenlendiği ödül töreninde kısa bir açıklama yaptı.

Ali Koç, tanıtım vidoesunda başkan seçildikleri görüntülerle ilgili "Tanıtım videosunda çok güzel şahlandırma konusu vardı. Şahlandırma konusu bu sene olmadı ama diğer her alanda iyi gidiyor. Top çizgiyi geçmeyince yaptığınız diğer güzel şeyler görmezden gelinir. Ama güzel günler yakın." dedi.

Açıklamalarına devam eden Ali Koç, "Her camiada 20-23 senede böyle dönemler olabilir. Endişelenecek bir şey yok. Siz inanmaya devam edin. 'Fener Ol'a destek verin. Önemli olan sağlıklı bir yapıya kavuşabilmek. Onun için önemli bir adım. Destek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.