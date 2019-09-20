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Ali Koç Fatih Terim'den de beter!

Terim, G.Saray başında 31 maç tribüne gönderildi. Koç’un ise başkan ve yöneticilik kariyerinde 1743 gün men cezası aldığı belirtildi.

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AKŞAM

F.BAHÇE Başkanı Ali Koç’un G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili ‘Sicili bozuk’ açıklaması iki camia arasında ‘Kirli çamaşırların’ ortaya dökülmesine neden oldu. 1996’dan bu yana Galatasaray’da 4 dönem görev yapan Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı takım kariyerinde PFDK tarafından şu ana kadar toplam 31 maç tribüne gönderildi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un yöneticilik kariyerinde ise bin 1743 gün men cezası aldığı belirtildi. 2007 yılında Beşiktaş ile yapılan Fortis Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK’nın 2 yıl hak mahrumiyeti cezası verdiği Koç’un itirazını görüşen Tahkim Kurulu, “Olayın oluş özelliğine göre fiille ceza arasında orantısızlık bulunduğu” görüşüyle bu cezanın 1 yıla indirilmesine karar vermişti. Koç diğer cezaları ise muhtelif zamanlarda aldı.

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