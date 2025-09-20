Ali Koç, Fenerbahçe'de 4. kongresine çıkıyor

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olan Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpte 4. kongresini geçirecek.

Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 2-3 Haziran 2018'deki genel kurulda başkan seçilen Koç, 7 yılı aşkın sürede girdiği 3 kongrede de koltuğu bırakmadı.

Fenerbahçe Kulübünün bugün ve yarın gerçekleştirilecek kongresinde bir kez daha aday olan Koç, 4. seçiminde Sadettin Saran'a karşı yarışacak.

İLK KONGRESİ TARİHE GEÇTİ

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü başkanlığına ilk kez talip olduğu 2-3 Haziran 2018'deki olağan genel kuruldan zaferle ayrılmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpte 20 yıl başkanlık yaparak tarihe geçen Aziz Yıldırım'a karşı başkanlık yarışına giren Koç, Yıldırım'ı büyük farkla geçerek kulübün yeni başkanı olmayı başarmıştı.

KARŞISINA SADECE YILDIRIM ÇIKTI

Ali Koç'un bugüne dek katıldığı 3 kongrenin 2'sinde karşısına eski başkan Aziz Yıldırım çıktı.

Başkanlık makamına 2018'de Aziz Yıldırım'ı geçerek oturan Koç, 2024'te bir kez daha Aziz Yıldırım'a karşı yarışmış ve yeniden başkanlığa seçilmişti.

Ali Koç, 2021 seçimlerine de rakiplerinden Engin Verel'in adaylıktan çekilmesi, Eyüp Yeşilyurt'un da gerekli şartları yerine getirememesi dolayısıyla tek aday olarak girmişti.

İLK KEZ OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİTTİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, görev döneminde ilk kez olağanüstü kongre kararı aldı.

Daha önce 2018, 2021 ve 2024 olağan kongrelerini kazanan Koç, ilk kez güven tazeleme yoluna gitti.

SARAN, SEÇİLİRSE 38. BAŞKAN OLACAK

Olağanüstü kongrede aday olan Sadettin Saran, seçimi kazanması durumunda Fenerbahçe Kulübünün 38. başkanı olacak.

Fenerbahçe Kulübünün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:

Sıra Başkan Dönem 1 Ziya Songülen 1907-1908 2 Ayetullah Bey 1908-1909 3 Tevfik Haccar Taşçı 1909-1910 4 Hakkı Saffet Tarı 1910 5 Galip Kulaksızoğlu 1910-1911 6 Osman Fuat Efendi 1911-1912 7 Hamit Hüsnü Kayacan 1912-1914 8 Hulusi Bey 1914-1915 9 Sabri Toprak 1915-1916, 1923-1924 10 Nazım Bey 1916-1918 11 Nuri Sekizinci 1918-1919 12 Ömer Faruk Efendi 1920-1923 13 Nasuhi Baydar 1924-1925 14 Ali Naci Karacan 1926-1927 15 Muvaffak Menemencioğlu 1928-1932 16 Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-1933 17 Hayri Celal Atamer 1933-1934 18 Şükrü Saracoğlu 1934-1950 19 Ali Muhiddin Hacıbekir 1950-1952 20 Osman Kavrakoğlu 1952-1953, 1954-1955 21 Bedii Yazıcı 1953-1954 22 Zeki Rıza Sporel 1955-1958 23 Agah Erozan 1958-1960 24 Medeni Berk 1960 25 Hasan Kamil Sporel 1960-1961 26 Razi Trak 1961-1962, 1980-1981 27 İsmet Uluğ 1962-1966 28 Faruk Ilgaz 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984 29 Emin Cankurtaran 1974-1976 30 Ali Şen 1981-1983, 1994-1998 31 Fikret Arıcan 1984-1986 32 Tahsin Kaya 1986-1989 33 Metin Aşık 1989-1993 34 Güven Sazak 1993-1994 35 Hasan Özaydın 1994 36 Aziz Yıldırım 1998-2018 37 Ali Koç 2018-

Not: Sarı-lacivertlilerde Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

LİSTELER

Kongrede başkanlık için yarışacak Ali Koç ve Sadettin Saran'ın listeleri ise şöyle:

Ali Koç: Acar Sertaç Komsuoğlu, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Korkut Nedim Keçeli, Mustafa Hakan Safi, Mustafa Kemal Danabaş, Nezih Barut, Ömer Temelli, Özgür Özaktaç, Özgür Peker, Agah Ruşen Çetin, Ali Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Ali Dişli, Muzaffer Kerem Ersoy, Rıfat Perahya, Selma Altay Rodopman

Sadettin Saran: Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun, Serhan Yılmaz

