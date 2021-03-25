25 Mart 2021 Perşembe 19:26 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 19:26

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Erol Bulut ile yollarını ayırdı ve sezona başladığı teknik direktör ile ligi bitirmeyi başaramadı. İlk sezonunda Cocu ile başlayan ardından Erwin Koeman ve Ersun Yanal ile sezonu bitiren Fenerbahçe, geçen sezonu Ersun Yanal ve Tahir Karapınar ile bitirdi. Bu sezona başlayan Erol Bulut ise 32. hafta öncesi görevden ayrıldı

2018-19 sezonu: Philip Cocu - Erwin Koeman - Ersun Yanal

2019-20 sezonu: Ersun Yanal - Tahir Karapınar

2020-21 sezonu: Erol Bulut - Emre Belözoğlu*