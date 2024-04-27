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Spor

Ali Koç: Fenerbahçelilik ruhuyla bizlerle uyum içinde çalıştılar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu başkanlık seçiminde açıklamalarda bulundu.

IHA27 Nisan 2024 Cumartesi 11:21 - Güncelleme:
Ali Koç: Fenerbahçelilik ruhuyla bizlerle uyum içinde çalıştılar
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'a teşekkür ederek, "En zor günlerde üstün Fenerbahçelilik ruhuyla bizlerle uyum içinde çalıştılar, bizlere destek oldular" dedi.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Çok demokratik bir seçim süreci yaşandı. Seçim sürecinde tesislerimiz kullanıldı. İletişim kanalları ve televizyonumuz kullanıldı. Camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek Divan Kurulu başkanımıza bir teşekkür etmek istiyorum. 2 sene çok hızlı geçti. Normalde 3 sene ancak pandemiden dolayı seçimleri yapamamıştık. En zor günlerde üstün Fenerbahçelilik ruhuyla bizlerle uyum içinde çalıştılar, bizlere destek oldular. Size şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

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