Mustafa Cengiz ortaya çıkardı

20 Şubat 2020 Perşembe14:58 - Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 15:40

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin cuma günü en fazla karşılaşma oynadığını belirterek, "Şu ana kadar ligde kim, kaç kez cuma günü maç oynamış bir bakın" demişti.

Bugün düzenlediği basın toplantısında Ali Koç'a cevap veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz cuma günü en fazla karşılaşmanın Galatasaray'ın oynadığını açıkladı.

Cuma günü en fazla maç oynayan takımlar:

Galatasaray: 6

Başakşehir: 4

Beşiktaş: 3

Fenerbahçe: 3

Trabzonspor: 0

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Ali Koç'un açıklamalarını yaklaşık 2 saat takip ettim.

Tüm hakem camiasını zan altında bırakıp 3 puan kazanırsanız ne elde edebilirsiniz? Belki açıklamaları izlemiştir maçın hakemi. Ben asla bir hakemin bizi kayırmasını istemem. Bir maçı kazanabilirsiniz ama bütün bir geleceği yok edebilirsiniz.

Geçmişte o statta yan hakemin kafasına cisim isabet etti ve hakem maçı ertelemedi. Hakemlere eyyamcılığı, korkaklığı tavsiye ettiler. Ben hakemlerden cesaret istiyorum. Kulüpler Birliği lafı ettiniz. Ben gülümsedim. Anladınız zaten.

Kulüpler Birliği açıklamasını okuyorum. Bu açıklamanın editörü şu an hakemlerden şikayet ediyor. "Hakemler de insan, hata yapabilir" diye açıklama yaparsanız, olmaz.

Sahneyi, genç hakemlere bırakalım. Hata yapacaksa onlar yapsın. Onlar da gördüğünü çalsın, eyyam yapmasın. Biz Collina'lar bekliyoruz. Kolay mı? Değil. Takım taraftarı hakem olabilir, bu bizi rahatsız etmez aksine mutlu eder. Ama adil olacaksın.

Ben 2 sezondur Kadıköy'e gidiyorum. Karşılandığımı da hatırlamıyorum. Taraftarın içinden geçip tribüne gidiyoruz. Bugüne kadar hiç olay yaşamadık. Fenerbahçe taraftarı centilmendir. Biz karşılanma da beklemiyoruz. Biz kendi stadımızda yemek daveti yaptık.

Onlar geldiklerinde loca talep ettiler, biz verdik. Biz istesek verirler mi? Bilmiyorum. Ben camiamı temsil etmek istiyorum. Benim için benim karşılanmam önemli değil. Asıl önemli olan benim taraftarımın karşılanması. Yüksek sesli müzik verirseniz olmaz.

Benim dönemimde rakip taraftara yüksek ses açılmadı, tuvaletler kapanmadı. Gözlemcilere sesleniyorum; benim 500-600 taraftarım duyma sorunu yaşadı. Gözlemci gelince yüksek ses kısıyorlar, gidince tekrar açıyorlar. Lütfen bunu yapmayalım.

Yeneriz, yeniliriz. Fark da atabiliriz, fark da yiyebiliriz. Bu bir güzellik. Bu toplumsal bir olay. Bunu gerginliğe, düşmanlığa yöneltmeyelim. Düşmanımız değil hiç kimse. Sen benim için ölme, benim için yaşa.

Kulüplerde görev yapan kadın yöneticilerden gurur duyuyoruz. Kadının olduğu yerde nezaket vardır. Kadının varlığı sizi, efendi olmaya iter. İnşallah kadın yönetici sayıları artar.

Cuma maçlarını biz oynadık" diye şikayetçi olmuş. Baktım maçlara, onlar 3 Cuma maçı oynamış. Biz 6 maç oynamışız. Hangi matematikle gidiyor bilmiyorum. Bunun da nedeni Avrupa kupası maçları. Belki o maçları saymadı, bilmiyorum.

Kaç yıl oldu? 20 mi? Bu şanssızlık mutlaka kırılacak. Benim ya da başka arkadaşımın döneminde mutlaka kırılacak. Bu kırılma inşallah Pazar günü olacak.

Başkanlar arasında yapılacak görüşme için olumlu düşünüyorum. 4 büyük kulüp bir araya geliyoruz. Sayın Valimiz aradı. Herkesin bir araya geleceği bir toplantı ayarladık. Alın size toplantı. Ben buna hemen "Evet" dedim. Ben kaçmam. TV'ye çıkayım diye endişem yok.

Bir davet bildiğim kadarıyla davete katılacaklara söylenir. Alternatif tarihler ve saatler vermek zorundasınız, saatim ve günüm uygunsa giderim diğer başkanlar da uygunsa. Bana intikal eden bir şey yok.

Branş açmak çok kolay ama sürdürmek daha önemli. Biz, mali durumu yapılandırma sürecindeyiz. Kadın futbolu hiç gelir getirmese de planlarımız arasında var. Galatasaray'a ve kadına yakışır şekilde o şubeyi açmak gerekiyor.

Satılan hisse senetlerinin gidişatında oynama olmasın diye açıklama yapmadık. Dursun Özbek ile anlaşma yaptık; elindeki % 4,5 hisse senedini satma hakkı var ve onu kullanıyor. Biz de % 2,5 civarı yaptık. Maşallah diyeyim acayip yükseliyor.

Bizim yemek davetimize de katılım sağlamadılar. Protokol yerine, loca talep ettiler. Onu da kabul ettik. Bizim Kadıköy'de böyle bir talebimiz hiç olmadı. Loca talep etsek belki onlar da verir ama hiç yapmadık."