Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"PEK ÇOK GURUR YAŞADIK"

"Geçen sezon pek çok branşta gururlar yaşadık. Adil rekabet olduğu liglerde, alın terinin karşılığını alabildik."

"İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİZ"

Ülke sporuna katkımızı her daim önemsedik. Bizler bu misyonumuzla, uluslararası yarışmalarda İstiklal Marşımızı okutan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki Fenerbahçeliyiz."

"MİSYONU GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

"Farklı branşlarda arka arkaya elde ettiğimiz uluslararası zaferlere, sporcularımızın kazandırdığı madalyalara bakınca neden 'dünyanın en büyük spor kulübü' dediğimiz anlaşılmaktadır. Tüm spor kulüplerinin gerçekleştirmesi gereken ama üstlenmedikleri misyonu gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

"Stadyum isim sponsorluğunu Chobani ile gerçekleştirdik. Camiamızın büyüklüğüne yaraşır şekilde birlikte yürüyen Ülker Grubu'na ve Sayın Murat Ülker'e camiamız adına en içten teşekkürleri sunarım. Chobani ile yapılan anlaşmanın detaylarını dinlediniz. Bu büyük ve gurur anlaşmanın yanında gurur duyacağımız bir diğer yönü daha var. Her yıl 1 milyon dolarlık bir meblağın, mutabık kalacağımız bir sosyal sorumluluk projesi için ülkemizde bağışlanacak olması. Chobani ile yapılan bu iş birliği için Sayın Hamdi Ulukaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hamdi Bey'den bahsetmek istiyorum. Kendisi bu topraklarda doğmuş, Anadolu'nun çalışkanlığını ABD'ye taşımış, çocukluğundan itibaren Fenerbahçe'ye faydalı olmayı hayal etmiş bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en köklü camiasıyla iş birliği içerisinde olmak Chobani için de sadece bir sponsorluk değil, topluma olan bağlılığını yansıtan güçlü bir ortalıktır."

"Şu an geldiğimiz nokta itibarıyla çok yüksek faizli borçları geride bırakmış, Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde büyük bir aşama kaydetmiş durumdayız. İnşallah 21 Eylül'de bunun hepsi geride kalmış olacak."

"Futbolda arzu etmediğimiz sonuçlar her şeyi gölgeliyor. Bu süreç zarfında en önemli gelir kaynağı olan yayın gelirleri 3'te 1'e düşmüş, kurlar ve enflasyon nereden nereye geldi malumunuz, vergilerin 15'ten 40'a çıkması, 3 sezondur gelirlerimizin yüzde 50'sinin Bankalar tarafından alınması, pandemi, tüm bunlara rağmen 130 küsür milyon ödenen faiz, anapara, geldiğimiz nokta ve bununla beraber geminin yüzdürülebilir olmasını hafife alınması bizleri derinden üzmektedir. Bu başarı küçümsenmektedir. Bizde veririz zihniyetiyle sulandırılmaktadır. 'Gerekirse ibra etmeyiz' çılgınlığı da mevcuttur. Futbolda istediğimiz olmadı da mali olarak ibra etmeyiz demek bizleri üzmektedir."

"6 milyon Euro yatırımla Dereağzı, mini Olimpiyat köyü olacak. Hedefimiz net, daha fazla Busenazlar Edalar yetiştirmek. Genç futbolcuları yetiştireceğimiz akademimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle Kasım 2026'da birinci faz bitecek. Üç bina, a takım binaların bitmesi, altyapı binasının da kaba halinin bitirilmesi. İlk hedefimiz budur. Ataşehir ve Kayışdağı projelerimiz imza aşamasına geldi. Dün gece kulübümüzü ziyaret ederek net tavrıyla sürece son noktayı koyan Sayın Murat Ülker'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

"Ataşehir ve Kayışdağı projelerimiz imza aşamasına geldi. Dün gece kulübümüzü ziyaret ederek net tavrıyla sürece son noktayı koyan Sayın Murat Ülker'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Bu iki projemizde destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Murat Kurum'a, Ziraat Bankası'na ve Emlak Konut'a da şükranlarımızı iletiriz."

"Feyenoord maçında iki yeni transferimiz sahada olacak. İmza olmadığı için isimlerini burada açıklayamıyorum."

"Çeyrek asırdır Türk futboluna hükmeden yapı dediğimiz sistem defalarca kez deşifre oldu. En son PFDK skandalında da olduğu gibi. Bu konuyu da sulandırıyorlar, özellikle bizim camiamız."