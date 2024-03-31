İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ali Koç futbolculara garanti verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak kongreyle ilgili futbolcularına garanti verdi. Futbolcuların hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceklerinin altını çizdi.

Fanatik31 Mart 2024 Pazar 11:55 - Güncelleme:
Ali Koç futbolculara garanti verdi!
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak kongreyle ilgili futbolcularına garanti verirken hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceklerinin altını çizdi.

Başkan Ali Koç, önceki gün Divan Kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda, "2 Nisan'da canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe için bir karar alacağız. Ligden çekilirsin, çekilmezsin. Ama alınacak o kadar karar var ki, bunu beraber yapmalıyız. Biz bunların ekonomik ve hukuki boyutlarını sizlere anlatacağız" demişti.

TAKIMA GARANTİ VERİLDİ

Futbol takımının da gelişmeleri yakından takip ettiği ve durumun ne olacağı konusunda soru işaretlerinin bulunduğu konuşuluyordu.

Başkan Koç'un, Samandıra'ya giderek çalışmalarını sürdüren teknik heyeti ve futbolcuları ziyaret ettiği bildirildi.

Gelinen noktayla ilgili olarak detaylı bir bilgi veren Koç'un, hem nabız yoklaması yaptığı hem de futbolcuların bu süreçte hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceklerinin garantisini verdiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.