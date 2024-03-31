Ali Koç futbolculara garanti verdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'da yapılacak kongreyle ilgili futbolcularına garanti verirken hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceklerinin altını çizdi.

Başkan Ali Koç, önceki gün Divan Kurulu üyeleri ile yaptığı toplantıda, "2 Nisan'da canımızdan çok sevdiğimiz Fenerbahçe için bir karar alacağız. Ligden çekilirsin, çekilmezsin. Ama alınacak o kadar karar var ki, bunu beraber yapmalıyız. Biz bunların ekonomik ve hukuki boyutlarını sizlere anlatacağız" demişti.

TAKIMA GARANTİ VERİLDİ

Futbol takımının da gelişmeleri yakından takip ettiği ve durumun ne olacağı konusunda soru işaretlerinin bulunduğu konuşuluyordu.

Başkan Koç'un, Samandıra'ya giderek çalışmalarını sürdüren teknik heyeti ve futbolcuları ziyaret ettiği bildirildi.

Gelinen noktayla ilgili olarak detaylı bir bilgi veren Koç'un, hem nabız yoklaması yaptığı hem de futbolcuların bu süreçte hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceklerinin garantisini verdiği bildirildi.