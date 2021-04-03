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Spor

Ali Koç futbolcularla buluştu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yöneticiler, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdüren Futbol A Takımı ile Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen barbekü organizasyonunda buluştu.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 17:29 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 17:29
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yöneticiler, futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularla yemekte bir araya geldi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ali Koç ve yöneticiler, 32. haftada Yukatel Denizlispor ile oynanacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekibin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, yardımcıları ve oyuncularla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde hazırlanan barbekü organizasyonunda yemek yedi.

Yemeğe Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı.

Ali Koç yakından ilgilendiği futbolcularla sohbet etti.

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