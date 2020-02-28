Ali Koç galibiyet serisi istiyor

28 Şubat 2020 Cuma09:43 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:43

Derbi yenilgisi sonrasında moralleri bir hayli bozulan Fenerbahçe, dün başkan Ali Koç'un verdiği yemekte buluştu. Yöneticiler, teknik heyet ve oyuncuların yer aldığı Kalamış'taki yemekte başkan Koç kısa bir konuşma yaparken, "İçinde bulunduğumuz durumdan mutlu değilim. Sezon başında bu takıma inancımın olduğunu söylemiştim. 11 hafta var ve biten bir şey yok. Bu durumdan çıkarabileceğinize inanıyorum. Antalya maçıyla galibiyet serisinin başlamasının istiyorum" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Yanal'ı soluna, kaptan Emre'yi de sağına alarak oturma düzeni oluşturdu...

(Sabah)