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Ali Koç, Göztepe taraftarlarıyla tartıştı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oldu. Mücadelenin ikinci yarısında tansiyon yükseldi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe’nin 2. golünden sonra sarı kırmızılı taraftarlarla tartıştı. Penaltıdan sonra çıkış kapısına yönelen Ali Koç’a bazı futbolseverler laf atınca ortam gerildi. Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü. Ali Koç ardından yerine geçip maçı izlemeyi sürdürdü.
 
DHA
 
 
 

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