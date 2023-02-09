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Spor

Ali Koç: Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yükünü biz göğüsleyeceğiz

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, TFF ile yaptıkları toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.

9 Şubat 2023 Perşembe 19:55 - Güncelleme:
Ali Koç: Hatayspor ve Gaziantep FK'nın yükünü biz göğüsleyeceğiz
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Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürüten Ali Koç; "11 Haziran'a kadar her şeyin bitmiş olması gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi finali var. Belki 2-3 tane hafta içi maçı eklenmek durumunda. Oyuncu sözleşmelerinin çoğu 31 Mayıs'ta bitiyor." dedi.

"YÜKLERİNİ BİZLER GÖĞÜSLEYECEĞİZ"

Fenerbahçe Başkanı sözlerinin devamında; "Hatayspor ve Gaziantep FK'nın her türlü mali yüklerini bizler göğüslemek durumundayız. İki kulübümüz ligden çekilirse, önümüzdeki sezon Süper Lig büyük ihtimalle 20 takımla oynanacak." açıklamasında bulundu.

Yayıncı kuruluşa seslenen Ali Koç; "Yayıncı kuruluşa çok iş düşüyor. Belki bu aradan sonra ligin ilk 2-3 haftasını, en azından ilk 1 haftayı, tüm halkımızın izleyeceği şekilde şifresiz yayınlanması fikrini kendilerine sunacağız." dedi.

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