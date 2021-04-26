Ali Koç: Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini en iyi bizler biliriz

AA 26 Nisan 2021 Pazartesi 00:36 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 00:36

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başkan Ali Koç, "Üç puan aldığımız için memnunuz. Her maç final maçı. İlk yarıda sezonun en iyi topunu oynadık . Artık son 15-20 dakikada çile çekmeden maçları bitirmemiz lazım. İnşallah önümüzdeki maçlarda bunu da hallederiz. Takımımı, hocamı, tüm ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Çok önemli bir 3 puan aldık." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli futbol takımının iyi bir hava yakaladığını vurgulayan Ali Koç, "Takımımın gidişatından, arzusundan, savaşmasından ve mücadelesinden son derece memnunum. İnşallah böyle devam eder ve kısmetse de mutlu sona ulaşırız." diye konuştu.

"HER ŞEYİN SON DAKİKAYA KADAR DEĞİŞEBİLECEĞİNİ EN İYİ BİZLER BİLİRİZ"



Ali Koç, Süper Lig'de son 5 haftaya lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde, üçüncü sıradaki Galatasaray'ın da 3 puan önünde ikinci basamakta girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Son 10 yılda 3 kere son maçta şampiyonluğu kaybettik. Her şeyin son dakikaya kadar değişebileceğini en iyi bizler biliriz." yorumunda bulundu.

"Fenerbahçe ne zaman burnunu kaldırsa bizi saha dışına çekmeye ve kavganın içine almaya çalışıyorlar." diyerek sözlerini sürdüren Ali Koç, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız bana çok kızıyor. 'Niye masaya yumruğunuzu vurmuyorsunuz, cevap vermiyorsunuz?' diyorlar. Bizim tarzımız farklı. Biz camiamıza şirin gözükmek için doğru bulmadığımız bir şeyi yapmayacağız.

Ne yazık ki hiç bizimle alakası olmayan konular bir şekilde bize yapıştırılmaya çalışılıyor. Bundan 1-2 ay önce derbi maçı sonrası rakibimiz demediğini bırakmadı. Hepsi iftiraydı. Son dönemde şaşkınlıkla izliyorum. Biz o topa girmeyeceğiz. Bu kavganın içinde olmak istemiyoruz. Biz işimize bakacağız. Sahaya konsantre olacağız. Doğru bildiğimiz şekilde yürüyeceğiz. Bu şekilde devam edersek Türk futbolunun sorunlarını kesinlikle çözemeyiz. Çıkarlarımız da sorunlarımız da aynı.

Saha dışında omuz omuza sorunlarımızı çözelim. Gelirlerimizi artıralım, marka değerimizi yükseltelim. Hala aynı noktadayız. Yarın taraftarlarımız belki de 'Bağırmadınız, 2 puanla şampiyonluk gitti' diyecek. Evet şampiyonluk çok önemli ama değerlerden feragat etmek kadar da önemli değil. İnşallah doğruyu yapan taraf oluruz. İnşallah yapılan bu açıklamaların devamı gelmez."