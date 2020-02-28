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Spor

Ali Koç inadı! Şampiyonluk inadından vazgeçmedi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Lig'de zirve ile olan puan farkının kapatılabileceğine inanıyor.

28 Şubat 2020 Cuma12:51 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 12:51

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli yönetim resmen devreye girerek takımı toparlamak ve kötü gidişe son vermek için harekete geçti. Ersun Yanal ile yola devam etme kararı alan ve büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar takımı Yanal'a emanet edecek olan sarı-lacivertli yönetim, henüz şampiyonluk iddiasından vazgeçmiş değil...

11 HAFTADA, 3 KEZ İSTANBUL DIŞINDA

Türkiye Kupası'nın yanı sıra Süper Lig'de de son ana kadar şampiyonluğu kovalayacak olan Fenerbahçe bu anlamda fikstür avantajına da güveniyor. Süper Lig'de 4 büyükler ve Başakşehir dikkate alındığı zaman "kağıt üstünde" en avantajlı fikstüre sahip olan Fenerbahçe, kalan 11 haftada sadece 3 kez İstanbul dışına çıkacak ve 8 haftada da maçlarını İstanbul'da oynayacak.

8 PUAN FARK DA KAPANIR, 10 PUAN FARK DA

Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular ile bir araya gelen başkan Ali Koç, burada şampiyonluk ve kupa iddiasına yönelik bir açıklama yaptı. Futbolculara ve teknik heyete olan inancını bir kez daha dile getiren Ali Koç, "Bu sezon Türkiye Kupası'nı müzemizde görmek istiyorum, taraftarımızın bize olan desteği ve inancını boşa çıkartmamalıyız. Şu anda ligin zirvesinde yer alan takımla aramızda 8 puan fark var ve biz karakter koyduğumuz, mücadele ettiğimiz sürece de iyi bir fikstür bizleri bekliyoruz. İnanırsak ve mücadele edersek bu 8 puanlık farkı da kapatırız, 10 puanlık farkı da kapatırız! Biz size inanıyoruz" şeklinde bir güven tazelemede bulundu.

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ;

* Antalyaspor (D)

* Denizlispor

* Konyaspor (D)

* Kayserispor

* Kasımpaşa (D)

* Yeni Malatya

* Göztepe

* Gençlerbirliği (D)

* Sivasspor

* Beşiktaş (D)

* Çaykur Rizespor

(Sporx)

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