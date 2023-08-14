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Spor

Ali Koç, İstanbul'a çağırdı! Fenerbahçe'de Merih Demiral ısrarı

İtalyan ekibi Atalanta'da kadro dışı kalan milli yıldız Merih Demiral için Fenerbahçe devreye girdi. Bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren 25 yaşındaki başarılı savunmacı Merih Demiral'ı Ali Koç görüşmek için İstanbul'a çağırdı. İşte detaylar...

14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:40 - Güncelleme:
Ali Koç, İstanbul'a çağırdı! Fenerbahçe'de Merih Demiral ısrarı
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Merih Demiral'ın Atalanta macerası sona ermek üzere. Bergamo News'in haberine göre; Merih Demiral, önümüzdeki günlerde Atalanta'dan ayrılacak.

FİİLİ OLARAK 'KADRO DIŞI'

Haberin detayında, Merih Demiral'ın son olarak 20 Mayıs'taki Verona maçının son 5 dakikasında süre aldıktan sonra bir daha ne hazırlık ne resmi hiçbir maçta oynamadığı ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Merih Demiral'ın resmi olarak kadro dışı olmasa da sezon başından bu yana tüm çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdüğü ve özel bir antrenör eşliğinde çalıştığı kaydedildi.

GASPERINI: "SENİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Merih'e kadroda düşünmediği bilgisini verdiği ve bu nedenle yeni kulüp aradığı da kaydedildi.

ATALANTA 20'DEN DÜŞMEYE HAZIR

Merih Demiral için şu ana kadar birçok kulüpten sözlü teklifler geldiği ancak hiçbir resmi teklifin olmadığı bilgisi de verildi. Atalanta Kulübü'nün Avrupa'daki transferin son 15 gününde bu transferi bitirmeyi amaçladığı ve 20 milyon euro'luk bonservis talebinden aşağı düşmeye hazır olduğu da belirtildi.

"ALİ KOÇ İSTANBUL'A DAVET ETTİ"

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merih Demiral ile görüşme gerçekleştirdi ve kurduğu kadroyu, hedeflerini aktardı. Merih'i İstanbul'a davet eden Ali Koç, transfer için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır.

28 MAÇTA GÖREV ALDI

Merih Demiral, Atalanta'da geride bıraktığımız sezon toplamda 28 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol attı. Milli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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