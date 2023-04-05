Ali Koç istifa edecek mi? Kongre kararı...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan memnun olmayan camia Ali Koç'u 'kurtuluş umudu' olarak görüyordu. 3 Haziran 2018'deki seçimlerde Koç, büyük bir farkla Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkanlık koltuğuna oturdu. Ancak Ali Koç başkanlığında işler pek de yolunda gitmedi. 5 yıllık dönemde sarı-lacivertliler ana branş olan futbolda henüz bir kupa kazanamadılar. Başarı gelmediği gibi Fenerbahçelilerin uzun yıllardır övündüğü Kadıköy'deki yenilmezlik serileri de bir bir sona erdi.

TEPKİ GİDEREK BÜYÜYOR

Sarı-lacivertli camia için bardağı taşıran son damla Beşiktaş karşılaşmasında yaşandı. 10 kişi kalan ezeli rakibinden 4 gol yiyen Fenerbahçe'de camia ayaklandı. Tribünlerden başlayan "Ali Koç istifa, yönetim istifa" tezahüratları sosyal medya da devam etti. Kulüp üyeleri de bir dönem büyük destek verdikleri Koç'a olan güvenlerinde kayıp yaşadılar. Şimdi yönetimin üzerinde ciddi bir istifa baskısı var. Üyeler, başkan Ali Koç'un bir an önce olağanüstü kongre kararı almasını bekliyorlar.

1 YILLIK SÜREYİ BEKLEMEYECEK

Başkan Ali Koç'un camianin kongre isteğini değerlendiriyor. Yönetimiyle önceki gün bir toplantı gerçekleştiren başkan Koç'un kongre kararı almaya sıcak baktığı belirtildi. Koç'un başkanlık süresi normalde 1 yıl sonra doluyor.

YENİDEN ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

Sarı lacivertli kulübün sandığa gitmesi durumunda merak edilen konulardan biri de yeni çıkacak başkan adayları. Mehmet Ali Aydınlar, Sadettin Saran gibi önemli isimlerin adı şimdiden anılmaya başlandı. Mevcut başkan Ali Koç'un da yönetimini güçlendirerek olası seçimlere katılması bekleniyor.

MAÇ GÜNÜ İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ

Fenerbahçe kulisleri bugünlerde bir hayli hareketli. Başkan Ali Koç, Beşiktaş maçındaki istifa tezahüratları üzerine koltuğunu bırakma kararı almıştı. Ancak Divan Kurulu Üyeleri ve camianın önde gelenleri acil bir karar vermemesi yönündeki telkinleriyle onu vazgeçirmişti.