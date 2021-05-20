20 Mayıs 2021 Perşembe 15:12 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 15:32

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde bir basın toplantısı düzenledi. Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa tekrar aday olduğunu açıkladı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"İKİ KONUDA KONUŞACAĞIM"

"Bugün sizlerle iki konu paylaşacağım. Sezonla ilgili özet yapacağım ve kendimle ilgili bir kararı açıklayacağım."

"BİRKAÇ DOKUNUŞLA GELECEK SEZON ŞAMPİYON OLABİLİRİZ"

"Bu sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu. Önümüzdeki sezon için önümüzün açık olduğunu ve ligin en iddialı takımı olduğumuzu söyleyebilirim. Bazı eksikleri giderirsek, birkaç dokunuşla gelecek sezon şampiyonluğu kazanabiliriz. "



"1 HAZİRAN'A KADAR TEKNİK DİREKTÖR SORUSUNA YANIT VERECEĞİZ"

"Hedefimiz 1 Haziran'a kadar teknik direktör kim olacak gibi tüm sorulara yanıt vermek. Yapılan hatalardan ders almak önemli. Aldığımız dersler paha biçilmez."

"GELECEK SEZON OYUNU KURALINA GÖRE OYNAYACAĞIZ"

"Federasyon haklı olanın değil, en çok bağıranın kazanmasına zemin hazırladı. Hakemler hakkında yapılan manipülasyonlara izin verildi. Bizim için farklı bir tavır ortaya koymanın zamanı geldi. Önümüzdeki sezondan itibaren manipülasyon yapanlara, iftira atanlara karşı çok daha farklı bir tutum sergileyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Fenerbahçe artık oyunu kurallarına göre oynayacak."

"BAŞKANLIĞA ADAYIM"

"Bu yolun başında iki dönem başkanlık yapmak istediğimi söylemiştim. İkinci kez başkan adayı olmaya karar verdiğimi sizlere açıklamak istiyorum. Hissettiğim sorumluluk gereği aday olmaya karar verdim. İlk 3 yılda aldığımız dersler ikinci dönemde göstereceğiz"