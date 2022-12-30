Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde sarı lacivertli kulübün gündemine dair bir basın toplantısı düzenliyor.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil."

"Geçen hafta Trabzonspor maçına atanan yardımcı hakem Serkan Çimen'le ilgili bir açıklama yaptık. Kötü oynadık ama kötü oynadık diye hataları görmezden gelemeyiz. Bu denli kritik bir maçta, atanabilecek en kötü yan hakem atandı."

"Halil Umut Meler ve yan hakemin birlikte en son ne zaman bir maça atandığını bulamadık. Bu bir ekip işi olduğu için, zorluk derecesi bu kadar yüksek olan bir maça Halil Umut Meler ve uzun süredir birlikte maç yönetmediği yardımcı hakemini atamak garip."

"Beşiktaş-Adana Demirspor maçında geçen sene Ali Şansalan çok konuşuldu. Bu sene yine o atandı. Bunu yapay zekanın atadığına kim inanır?"

"Arda Kardeşler ve Erce Kardeşler örneği var. Yaşar Kemal Uğurlu'nun ise Adana Demirspor ve Trabzonspor maçına atanmak istemediği söylendi. Bu durumu araştırdık, böyle bir şey yok. Anladığımız şu; bu raporu hakem değil başkaları giriyor."

"Yakın zamanda FIFA listeleri çıktı. Bunda da tuhaflık var. Erkan Zengin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık. Kayserispor-Galatasaray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Ancak bu arkadaşımız FIFA VAR listesine alınıyor."

"Erkan Özdamar'ın askerlikle alakalı çürük raporu var. Birinin askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa ki herkesin olabilir, bu hakem nasıl hakemlik yapabiliyor? Bu arkadaşımız sezon başındaki hakemlik testini geçemiyor ve sakat olduğu ifade ediliyor."

"Özgür Ertem isminde bir hakem. Hatayspor-Giresunspor yardımcı hakemi olarak atanıyor. Sonra öğreniyoruz ki bu hakem testlere ve seminerlere katılmamış. MHK, federasyonu yapay zeka adıyla uyutuyor."

"Erkan Özdamar'ın çıktığı maçlara baktık. Bu sezon 4 maça çıkmış. 4 maça çıkarak FIFA listesine alınmış. MHK'daki arkadaşlar, sevdikleri ya da yönlendirebilecekleri hakemi öne mi çıkarıyorlar?"